Jenson Button-Bewertung: Lob für Hamilton und Ferrari

​Weltmeister Jenson Button schätzt nach den Präsentationen der zehn GP-Teams die Lage ein. Der 15-fache GP-Sieger sagt, worauf er sich am meisten freut und auf wen wir besonders achten sollten.

Am 16. Februar hat auch Alpine den 2023er Rennwagen hergezeigt, damit kennen wir nun alle zehn Formel-1-Autos für die kommende Saison. Am 23. Februar beginnen auf dem Bahrain International Circuit die Wintertests, und wir werden einen ersten Vorgeschmack erhalten auf das Kräfteverhältnis.

Jenson Button (43), Formel-1-Champion des Jahres 2009, sagt vor den drei Testtagen in Bahrain: «Vom Ferrari und vom Mercedes haben wir schon Einiges gesehen, von Red Bull Racing hingegen wenig. Aber eines weiss ich auch so – die Weltmeister vom vergangenen Jahr werden erneut ein hervorragendes Fahrzeug auf die Räder stellen und konkurrenzfähig sein.»

«Der neue Ferrari gefällt mir sehr gut, da ist viel Arbeit getan worden, die Schwächen des Fahrzeugs waren offensichtlich. Ich finde, Ferrari hat ein mutiges Auto gebaut.»

«Am besten gefällt mir bislang der Mercedes. Was ich ein wenig seltsam finde: Es wird davon gesprochen, dass im Laufe der Saison das Design der Seitenkästen geändert werde. Wieso haben sie das nicht schon jetzt getan?»

«Letztlich ist es so – jeder will diesen Dreikampf sehen, zwischen den drei Top-Teams Red Bull Racing, Ferrari und Mercedes. Und ich glaube, genau diesen Kampf werden wir früher oder später erleben.»

Dann vertieft der 306-fache GP-Teilnehmer Button zum Mercedes-Piloten Lewis Hamilton: «Früher oder später erlebt jeder Spitzenfahrer die Situation, dass er kein Auto hat, mit dem er in jedem Rennen um Siege und Podestplätze mitkämpfen kann. Und das ist auch der Grund, wieso viele Fahrer dann ihren Helm an den Nagel gehängt haben. Weil sie spürten, dass sie nicht mehr die Möglichkeiten haben, Rennen zu gewinnen. Das war einer der Gründe, wieso ich aufgehört habe. Wenn du ein konkurrenzfähiges Fahrzeug hast, dann machen dir die Jährchen und die immer länger werdende Saison nicht so viel aus. Aber wenn das nicht mehr stimmt, dann stellst du dir die Frage, ob du dir das noch antun willst.»

«Was nun Lewis angeht, so hat Mercedes im Laufe der Saison 2022 zugelegt und ganz besonders in der zweiten Jahreshälfte hat Hamilton eine tolle Leistung nach der anderen gezeigt, sehr konstant auf sehr hohem Niveau. Und ich glaube, Lewis wird genau daran anknüpfen, wenn die Saison losgeht. Der Druck auf seinen Stallgefährten George Russell wird enorm sein. Mercedes hat ein bärenstarkes Fahrerduo.»





Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format