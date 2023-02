WM 2023: Charles Leclerc rechnet mit Lewis Hamilton

Formel-1-Star Charles Leclerc weiss, dass es nicht einfach wird, das ehrgeizige Ferrari-Ziel zu erfüllen und den WM-Titel zu erobern. Der Monegasse will Mercedes-Pilot Lewis Hamilton nicht abschreiben.

Nachdem Red Bull Racing-Ass Max Verstappen sowohl 2021 als auch im vergangenen Jahr den Titel erobert hat, geht der Niederländer natürlich als Favorit in die diesjährige Saison. Doch nicht nur Verstappen steht auf der Liste der grossen Gegner, die Charles Leclerc für die WM 2023 verfasst hat. Der Ferrari-Pilot rechnet auch mit Lewis Hamilton.

Denn der Mercedes-Star hat bei der Präsentation des W14 klargemacht: «Ich kann die Saison nicht erwarten. Die Energie in diesem Team treibt mich an, mein inneres Feuer ist nie erloschen, ich lebe für den Sport, und ich glaube, ich lerne noch immer dazu.»

Für Leclerc steht deshalb fest: «Lewis Hamilton darf man nie abschreiben, wenn es um den Titelkampf geht. Wenn er das richtige Auto hat, wird er bei der Musik sein. Er hat es immer noch drauf, wie er im vergangenen Jahr zu genüge bewiesen hat.»

Mit Blick auf die eigene Leistung sagt der Rennfahrer aus Monte Carlo: «Ich hoffe, dass wir keine Probleme mit der Zuverlässigkeit haben werden. Wir sind Zweiter in der Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaft geworden, und der logische nächste Schritt ist, den ersten Platz zu erobern. Wir wissen, wie schwierig das sein wird. Aber wir arbeiten hart daran. Das wird eine schwierige Saison, aber wir werden nichts unversucht lassen, um unser Ziel zu erreichen.»

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format