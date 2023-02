Mick Schumacher: «Mache mir keine grossen Sorgen»

Mick Schumacher wird nach zwei Jahren als Formel-1-Stammfahrer die anstehende Saison als Zaungast mitverfolgen müssen. Dennoch macht er sich keine Sorgen, wenn es um seine Rückkehr in die Startaufstellung geht.

Nach langem Warten auf die Entscheidung der Haas-Teamleitung musste Mick Schumacher eine bittere Pille schlucken: Der junge Deutsche, der zwei Jahre für den US-Rennstall auf Punktejagd ging, musste sein Cockpit räumen, um Rückkehrer und Landsmann Nico Hülkenberg Platz zu machen.

Schumacher liess sich davon nicht beirren, er unterschrieb kurz darauf einen Vertrag beim Mercedes-Rennstall. Dort sitzt er zwar als Reservefahrer hauptsächlich im Simulator, dennoch ist er sich sicher, dass er viel von der Sterntruppe lernen kann, wie er anlässlich der Enthüllung des W14 betonte. Auch mit Blick auf eine allfällige Rückkehr auf die Formel-1-Startaufstellung wirkt Mick nicht besorgt.

Bei seiner Presserunde nach der Enthüllung des Dienstwagens von Lewis Hamilton und George Russell erklärte er auf die entsprechende Frage: «Es gibt natürlich keine Garantie, aber ich befinde mich nun in einer guten Lage, in der ich lernen und das Beste aus diesem Jahr an der Seitenlinie machen kann – auch wenn ich nicht fahre.»

Der 23-Jährige fügte selbstbewusst an: «Ich bin mir sicher, dass sich angesichts der Ergebnisse, die ich in den Nachwuchsklassen eingefahren habe, aber auch angesichts der Auftritte in der Formel 1, einige Chancen ergeben werden. Diesen Winter haben einige Leute bereits gemeint, dass Interesse besteht. Also mache ich mich in dieser Hinsicht keine grossen Sorgen.»

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format