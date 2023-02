Charles Leclerc: Zu früh für Vertragsverhandlungen

Ferrari-Pilot Charles Leclerc lässt keine Gelegenheit aus, seine Liebe zu seinem Team und der Marke Ferrari zu betonen. Über eine Verlängerung seines Vertrage, will er aber noch nicht reden.

Seit vier Jahren kämpft Charles Leclerc im roten Ferrari-Renner in der Formel 1 mit, nachdem er seine Debüt-Saison in der Königsklasse für das Alfa Romeo Sauber Team bestritten hat. Der Monegasse gehörte schon vor seinem Aufstieg in den GP-Zirkus zur Ferrari Driver Academy, die ihm den Weg in die Formel 1 ebnete.

Entsprechend gross ist die Verbundenheit, die der 25-Jährige mit dem ältesten GP-Rennstall der Welt empfindet. Daraus machte er auch noch nie ein Geheimnis, im Gegenteil: Ob bei der Dankesrede für seinen Pokal, den er für den zweiten WM-Rang im vergangenen Jahr bekommen hat, oder bei der Vorstellung des neuen GP-Renners aus Maranello – Leclerc erklärt immer wieder, dass es etwas ganz Besonderes ist, für Ferrari zu fahren.

Leclerc hat denn auch einen langjährigen Vertrag mit dem Team abgeschlossen, der erst nach der Saison 2024 ausläuft. Und genau deshalb führt er auch noch keine Verhandlungen über eine allfällige Verlängerung, wie er auf Nachfrage von «Sky Sports F1» betonte.

«Bisher laufen noch keine Gespräche zu diesem Thema. Ich liebe die Farbe Rot, ich liebe Ferrari und ich bin hier glücklich. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Es ist noch sehr früh, um darüber zu sprechen. Mein Vertrag läuft erst Ende 2024 aus», stellte der fünffache GP-Sieger klar.

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format