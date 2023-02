Heineken: Champion Max Verstappen als Aushängeschild

Kurz vor dem Start der Vorsaison-Testfahrten in Bahrain verkündet die niederländische Brauerei eine neue Partnerschaft mit Formel-1-Champion Max Verstappen und dem Weltmeisterteam Red Bull Racing.

Heineken ist schon seit Jahren als Formel-1-Sponsor im Fahrerlager präsent, nun hat sich die führende Brauerei in den Niederlanden die Dienste von Formel-1-Champion Max Verstappen gesichert. Der Red Bull Racing-Star wird als offizieller Heineken-0.0-Botschafter fungieren soll die Fans durch besondere Projekte mit der Botschaft erreichen, Alkohol auf verantwortungsbewusste Art und Weise zu konsumieren.

Den Anfang macht die Gaming-Initiative «Player 0.0», diese soll es den Fans ermöglichen, ein virtuelles Racing-Erlebnis zu geniessen, wobei die Gewinner die Möglichkeit bekommen sollen, gegen einige der besten Fahrer der Welt anzutreten. Als Botschafter wird er auch in die aktuelle Kampagne mit dem Titel «When You Drive, Never Drink» eingebunden.

Verstappen sagt dazu: «Da ich selbst aus den Niederlanden stamme, ist es etwas ganz Besonderes, eine Partnerschaft mit einer niederländischen Kultmarke wie Heineken einzugehen. Wer mich kennt, weiss, dass ich sehr zielstrebig bin und mir als Fahrer keinen Raum für Fehler lassen will.»

«Deshalb freue ich mich, Teil der Kampagne 'When You Drive, Never Drink' zu werden, um das Bewusstsein für verantwortungsvollen Konsum zu schärfen. Und da ich selbst ein begeisterter Gamer und leidenschaftlicher Sim-Racer bin, freue ich mich, an der neuen Gaming-Initiative namens Player 0.0 mitzuwirken», ergänzt der 25-Jährige.

Heineken kündigt gleichzeitig auch eine Partnerschaft mit dem Red Bull Racing Team an. Teamchef Christian Horner freut sich: «Jedes großartige Team braucht eine Reihe großartiger Partner, die es auf seinem Weg unterstützen, und wir freuen uns sehr, dass wir Heineken als einen unserer globalen Partner mit ihrer alkoholfreien Marke Heineken 0.0 gewinnen konnten.»

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format