Williams: Das sagt Capito zu Nachfolger Vowles

Bei Williams hat James Vowles die Nachfolge von Jost Capito angetreten. Für den Ex-Teamchef eine gute Lösung. Seine Zukunft sieht er als Berater.

Als Jost Capito und Williams entschieden, getrennte Wege zu gehen, war noch nicht klar, wer die Nachfolge des Deutschen antreten würde. Wenige Wochen später präsentierte der Traditionsrennstall James Vowles als neuen Teamchef.

Für Capito eine gute Wahl. «Er ist unheimlich kompetent, ich mag ihn sehr und er ist auch menschlich schwer in Ordnung. Entsprechend habe ich ihm natürlich auch gratuliert», sagte er bei Autobild Motorsport.

Capito glaubt allerdings nicht, dass mit dem Wechsel Williams mehr und mehr zum B-Team von Mercedes werden könnte. Vor seinem Williams-Engagement hatte Vowles jahrelang bei den Silberpfeilen gearbeitet.

«Das glaube ich nicht, ich würde das schon eher als reinen Personalwechsel einstufen. Aber man arbeitet ja ohnehin immer eng zusammen, gerade bei den Themen wie Motoren und Getriebe. Also ich denke, da bleibt einfach alles so wie es ist», sagte Capito.

Und was passiert mit ihm? Ganz zurückziehen will sich der 64-Jährige nicht. «Ich wäre gerne irgendwo ein bisschen behilflich, eventuell in einer Beraterrolle. Einfach ein bisschen helfen, wo man vielleicht helfen kann. Aber nicht mehr in so einer großen Firma, mit so vielen Leuten und dem ganzen Tagesgeschäft.»

