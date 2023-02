Nico Hülkenberg (Haas/5.): «Es ist nichts explodiert»

​GP-Rückkehrer Nico Hülkenberg liess am Freitag in Bahrain aufhorchen – er hielt lange die zweitschnellste Zeit hinter Max Verstappen. Der Deutsche ist happy: «Unser Kurs stimmt.»

Nico Hülkenberg tritt in Bahrain auf, als wäre er nie aus der Formel 1 weg gewesen. Streng genommen ist er das auch nicht, er blieb der Königsklasse über 2019 hinaus als Edel-Reservist erhalten, und seine Einsätze bei Force India und Aston Martin zeigten – der Emmericher hat nichts von seinen Qualitäten verloren.

Das zeigt sich auch auf dem Bahrain International Circuit, wo der Name Hülkenberg zwischendurch an zweithöchster Stelle auftauchte, gleich unter Champion Max Verstappen. Am Ende war es der fünfte Tagesplatz, und ein sichtlich zufriedener Emmericher trat vor die Mikrofone der Reporter.

«Alles fühlt sich ein Stück vertrauter an, wieder ein positiver Tag ohne grosse Probleme, ärgerlich war nur die verlorene Zeit wegen der roten Flagge, als der Mercedes stehenblieb. Wir sind gut dabei.»

«Wir arbeiten unseren Plan durch, auch für Samstag haben wir noch Einiges auf der Aufgabenliste. Es geht noch immer darum, den Wagen in unterschiedlichen Fahrsituationen kennenzulernen.»

«Wir haben heute den weichen C4-Reifen von Pirelli probiert, weil es einfach auch wichtig ist, ein Fahrgefühl mit den weichen Walzen und weniger Kraftstoff an Bord zu erlangen. Es ist wichtig, dass du den Wagen fährst, nicht umgekehrt.»



Wo wohl fühlt sich Nico eigentlich im Wagen, was Sitz, Pedale und Lenkradfunktionen angeht? «Bei Sitz und Pedalen würde ich sagen, ich bin bei 90 Prozent, da gibt es immer Details, die noch verbessert werden können. Am Lenkrad ist natürliches Vieles für mich neu. Da drückst du auch mal den falschen Knopf.» Nico grinst: «Aber es ist nichts explodiert.»



Braucht Nico am letzten Testtag eine Rennsimulation, um happy zu sein? «Nicht zwingend. Alles kann, nichts muss.»





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)