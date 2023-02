Charles Leclerc: «Fokus lag auf Fahrzeug-Abstimmung»

Carlos Sainz drehte am zweiten Bahrain-Testtag die sechstschnellste Runde

Charles Leclerc schaffte am Nachmittag 68 Umläufe

Das Ferrari-Duo drehte am zweiten der drei Bahrain-Testtage insgesamt 138 Runden. Sowohl Charles Leclerc als auch Carlos Sainz waren zufrieden mit den Fortschritten, die sie machen konnten.

Am ersten Vorsaison-Testtag umrundeten die Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz und Charles Leclerc den Wüstenkurs von Bahrain 136 Mal. Das Duo reihte sich am Ende auf den Plätzen 3 und 4 der Tageszeitenliste ein, wobei der Spanier die Nase vorn hatte. Am zweiten Testtag schafften die beiden Ferrari-Stars sogar insgesamt 138 Runden und legten damit knapp 747 km zurück.

Und auch diesmal blieb Sainz der Schnellere. Der Rennfahrer aus Madrid landete mit 1:32,486 min auf dem sechsten Platz, Leclerc übernahm das Steuer zur Mittagspause und fuhr mit 1:32,725 min die achtschnellste Runde des Tages. Die Longruns der Beiden offenbarten, dass die Reifen am Ferrari stärker abbauen als beim Red Bull Racing-Auto. Dafür war der rote Renner aus Maranello mit 326 km/h der schnellste auf der Bahn.

«Das war ein weiterer guter Tag», fasste Sainz zusammen. «Die Standfestigkeit war erneut sehr gut, und wir konnten alle Fahrzeug-Abstimmungen ausprobieren, die wir testen wollten. Wir suchen weiterhin das Limit des Autos und finden Bereiche, in denen wir die Leistung steigern können. Unser Hauptziel ist es, die gute Arbeit am letzten Testtag fortzusetzen und uns auf den Saisonstart vorzubereiten», ergänzte der 28-Jährige.

Leclerc erklärte seinerseits: «Wir haben heute verschiedene Tests durchgeführt, wobei unser Fokus auf der Fahrzeug-Abstimmung lag. Wir arbeiten hart und es ist noch zu früh, um ein Urteil zu fällen. Es war gut, noch ein paar Runden zu fahren, und wir werden unsere Daten vor dem letzten Testtag analysieren und weiter Gas geben.»

Der Monegasse wird am Samstag als Erster zum Zug kommen, Sainz übernimmt das Steuer dann nach der Mittagspause.

Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (48)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (75)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (69)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (69)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (75)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (60)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)

Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)