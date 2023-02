Sergio Pérez (Red Bull Racing/1.): «Das war intensiv»

​Der vierfache GP-Sieger Sergio Pérez hat mit Red Bull Racing den Bahrain-Wintertest als Schnellster abgeschlossen. Der Mexikaner sagt: «Wir haben aus dem letzten Tag viel herausgeholt.»

Es ist bezeichnend für diesen Bahrain-Wintertest, dass die vielleicht schnellste Kombination aus Mensch und Maschine nie auf den haftfreudigsten Reifen zu sehen war, Max Verstappen im Red Bull Racing RB19-Honda. Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen verzichtete auf den Einsatz weicher C4- und C5-Walzen von Pirelli, und mit fast leerem Tank oder voller Power war der Niederländer schon gar nicht unterwegs.

Die Körpersprache des 35-fachen GP-Siegers sagt vielmehr: «Ich weiss genau, was wir können; wir sind fürs kommende Wochenende gut aufgestellt; wir haben alles durchgearbeitet, was wir abhaken wollten, der WM-Auftakt von Bahrain kann kommen.»

Zeiten für die Gallerie überliess Verstappen den anderen Piloten. Sein Red Bull Racing-Stallgefährte Sergio Pérez fuhr mit dem C4 von Pirelli locker zur Bestzeit, dan kamen die Gegner nicht heran, nicht Lewis Hamilton im C5-bereiften, nicht Ferrari.

Wie üblich in der Formel 1 ist das mit Vorsicht zu geniessen: Wie viel Leistung hatte Ferrari freigegeben? Wieviele Kilo Sprit waren im Tank? Nur die Italiener wissen das.



Sergio Pérez sagt über sein Programm: «Die vergangenen Tage waren intensiv. Die Testtage verfliegen so schnell. Da ist es elementar, dass du das Beste daraus machst. Alles hat gut geklappt, und wir verstehen den neuen Rennwagen schon recht gut.»



«Ich finde Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit generell schwierig. Die Pistenverhältnisse scheinen jedes Mal anders zu sein, wenn du auf die Bahn gehst – Wind und Pistentemperatur variieren, und die raue Pistenoberfläche macht die Arbeit auch nicht einfacher.»



«Wir haben aus dem letzten Tag viel herausgeholt, punkto Abstimmung und Reifenwahl. Die Standfestigkeit stimmt. Grosses Lob an die ganze Mannschaft zuhause in Milton Keynes. Sie haben Max und mir ein schnelles, zuverlässiges gebaut. Wo uns das alles hinbringt, wird sich nächste Woche zeigen.»



Gianpiero Lambiase, der leitende Ingenieur von Red Bull Racing, ergänzt: «Das war ein überaus erfolgreicher Abschluss unseres Wintertests. Wir erhielten auch die Möglichkeit, in den Abenstunden das Fahrzeug unter jenen Bedingungen zu testen, die dann in der Qualifikation und im Rennen herrschen. Klar gibt es immer Raum für Verbesserungen, aber generell war das ein sehr guter Test für uns.»





Bahrain-Test: Tag 3 (25. Februar)

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305 (133)

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827 (131)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036 (76)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261 (79)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381 (95)

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442 (83)

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450 (80)

10. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160 (37)

12. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

13. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (136)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257 (76)

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)