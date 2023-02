Fred Vasseur bei Ferrari: Das sagen Leclerc und Sainz

Die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz wurden am Rande des Bahrain-Rundkurses zu ihrem neuen Teamchef befragt. Das sagen die beiden Teamkollegen zu Fred Vasseur.

Seit knapp sechs Wochen ist Fred Vasseur als Teamchef des ältesten GP-Rennstalls der Welt tätig. Der bisherige CEO der Sauber Group und Teamprinzipal des Alfa Romeo Racing Teams war auch in Bahrain bei den dreitägigen Testfahrten vor Ort, um die Arbeit der Ferrari-Mannschaft aus der Nähe mitzuerleben.

Natürlich kam die Frage auf, wie er sich in seine neue Rolle eingelebt hat und Vasseur betonte: «Wir müssen realistisch bleiben, in so kurzer Zeit lässt sich nicht viel ändern und ich werde sicherlich noch Zeit benötigen. Es ist ein langwieriger Prozess, aber Ferrari ist ein gutes Team und es geht auch nicht darum, alles zu verändern.»

Auch die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz wurden zum neuen Chef befragt, und der Monegasse erklärte: «Es ist noch sehr früh, aber ich kann sagen, dass er sich schnell eingelebt hat. Er hat das Team gleich verstanden und das ist bei einer so grossen Mannschaft wie Ferrari nicht selbstverständlich.»

«Ich bin mir sicher, dass er sich gut anstellen wird. Er ist sehr gut darin, die Positionen mit den richtigen Menschen zu besetzen, um das Beste aus der Mannschaft herauszuholen. Und ich denke, das ist mit Blick auf die Zukunft des Teams auch sehr wichtig», ergänzte Leclerc.

Sein Stallgefährte Sainz sagte: «Das sind jetzt die ersten Tage, die Fred an der Strecke verbringt, bis jetzt war er im Werk in Maranello und lernte, wie das Team arbeitet. Wir hatten gute Gespräche, und ich denke, er wird Schritt für Schritt jene Änderungen umsetzen, die er für richtig hält. Ich denke, wir müssen ihm noch Zeit geben, denn noch haben wir kein Rennen bestritten, und diese bieten das grösste Verbesserungspotenzial.»

Bahrain-Test: Tag 3 (25. Februar)

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305 (133)

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827 (131)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036 (76)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261 (79)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381 (95)

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442 (83)

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450 (80)

10. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160 (37)

12. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

13. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (136)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257 (76)

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)