Comeback von Vettel? Aston Martin mit Statement

Einige Stunden konnten Fans von Sebastian Vettel von einem Sensations-Comeback träumen. Dann beendete Aston Martin die Spekulationen.

Sebastian Vettel mit einem Blitz-Comeback? Für einige Stunden konnten die deutschen Formel-1-Fans davon träumen, dass der viermalige Weltmeister für den verletzten Lance Stroll einspringen könnte, sollte der Kanadier nach den Tests auch die ersten Rennen verpassen.

Am späten Samstagabend heizte Teamchef Mike Krack die Spekulationen ein wenig an, weil er einen Vettel-Einsatz nicht nachdrücklich dementierte, sondern offen ließ.

«Wie ich schon sagte, und Sie können mich fünfmal fragen - wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen», sagte er auf die Frage, ob er Vettel als Option ausschließen könne.

Dieses Nicht-Demente machte schnell die Runde, und fertig war das mögliche Sensations-Comeback. Bis jetzt.

«Das Team wird Lance weiterhin jede Chance geben, Rennen zu fahren, bis er sich von seiner Verletzung erholt hat», teilte Aston Martin am Sonntag mit. «Sollte er nicht einsatzfähig sein, wird Felipe den AMR23 an der Seite von Fernando fahren.»

Formel-2-Champion Felipe Drugovich hatte neben Fernando Alonso in Bahrain getestet und wird demnach für Stroll einspringen, der sich bei einem Fahrradunfall am Handgelenk verletzt haben soll. Die Beteiligten schweigen bislang, was die Schwere des Unfalls angeht.

Das Vettel-Gerücht ist mit diesem Statement übrigens nicht zu 100 Prozent ausgeräumt, da es nur für den Bahrain-GP gilt. Sollte Stroll länger ausfallen, wäre ein Einsatz von Vettel zumindest noch nicht ausgeschlossen.

Bahrain-Test: Tag 3 (25. Februar)

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305 (133)

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827 (131)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036 (76)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261 (79)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381 (95)

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442 (83)

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450 (80)

10. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160 (37)

12. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

13. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (136)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257 (76)

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)