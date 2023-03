Fernando Alonso: «Werden wohl auch Fehler machen»

Fernando Alonso beendete den Trainingsfreitag auf dem Bahrain-Rundkurs als Schnellster. Nach getaner Arbeit übte sich der zweifache Weltmeister dennoch im Tiefstapeln. Von der Pole oder dem GP-Sieg will er nicht reden.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hatte bereits nach dem ersten Training zum Bahrain-GP gesagt: «Aston Martin könnte für eine Überraschung sorgen.» Kurz darauf legte Fernando Alonso einen starken Auftritt im zweiten Training hin. Er umrundete den 5,412 km langen Wüstenkurs in 1:30,907 min und damit schneller als jeder andere Formel-1-Pilot auf der Piste.

«Das ist offensichtlich ein weiterer Schritt in die richtige Richtung», erklärte der Asturier hinterher, betonte aber auch: «Der Fokus liegt noch nicht auf den Zeiten, denn wir müssen noch ein paar Sachen am Set-up verbessern, denn die Balance war noch nicht perfekt heute. Auch als Team sind wir noch dabei, einige Dinge zu verändern, um uns in allen Bereichen zu stärken. Das ist ein sehr interessanter Prozess und das Team lernt mit jedem Tag dazu.»

Alonso mahnte auch: «Bisher haben wir nur ein paar gute Test- und Trainingssessions absolviert, aber natürlich fühle ich mich gut und die Zeiten sind auch stark. Doch noch haben wir kein Qualifying und Rennen bestritten. Und die ersten drei GP finden auf sehr unterschiedlichen Strecken in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien statt. Wir müssen schauen, wie es läuft.»

Von der Pole oder gar den eigenen Titelchancen will der 32-fache GP-Sieger noch nicht reden: «Ehrlich gesagt weiss ich noch nicht einmal, welche Position gut für uns wäre. Wir rechnen aufgrund des Tests damit, mit beiden Autos ins Q3 kommen zu können und es geht darum, in den ersten Rennen möglichst viele Punkte zu holen und keine Fehler zu machen.»

«Doch das ist leichter gesagt als getan, denn es ist nicht das Gleiche, wenn man um Platz 12 oder um einen Top-5-Rang kämpft. Der Druck ist grösser, das Adrenalin-Niveau auch. Als Team müssen wir an dieser Herausforderung wachsen, und ich rechne damit, dass wir wohl leider auch Fehler machen werden. Wir dürfen nicht abheben, das langfristige Ziel lautet, um den WM-Titel kämpfen zu können, und ich glaube nicht, dass wir das bereits in diesem Jahr tun werden», betonte Alonso ausserdem.

2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072