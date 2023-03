Bahrain: Charles Leclerc glaubt nicht an Pole-Chance

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete den Trainingsfreitag in Bahrain als Viertschnellster. Der Monegasse verriet hinterher, wo die Scuderia noch nachlegen muss und wie er die Konkurrenz einschätzt.

Im ersten Training zum Bahrain-GP begnügte sich Charles Leclerc damit, 17 Runden auf den weichen Reifen zu drehen und verschiedene Heckflügel auszuprobieren. Nachdem er seine persönliche Bestleistung von 1:34,257 min aufgestellt hatte, war er mit viel Sprit an Bord unterwegs. Am Ende belegte er den fünften Platz auf der FP1-Zeitenliste.

In der zweiten Session gab er zunächst auf den weichen Reifen Gas, bevor er sich auf die Longruns konzentrierte. Mit seiner schnellsten Runde von 1:31,367 min war er 0,460 sec langsamer als der Tagesschnellste Fernando Alonso, dennoch reichte es für den vierten Platz hinter dem Asturier, Formel-1-Champion Max Verstappen und Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez.

Leclerc fasste nach der zweiten Trainingsstunde zusammen: «Das Auto fühlt sich besser an als beim Test, denn vergangene Woche habe ich viel ausprobiert und deshalb entsprechend wenig Zeit, um das Auto so abzustimmen, wie ich es wollte. Das habe ich nun nachgeholt, und ich denke, diesbezüglich lief es gut.»

Der Blick auf die Konkurrenz dämpfte jedoch die Freude über die eigenen Fortschritte. Der Monegasse gestand: «Es hat sich bestätigt, was wir nach den Tests bereit vermutet haben. Red Bull Racing hat einen ziemlichen Vorsprung auf den Rest des Feldes, und Aston Martin sieht auch sehr schnell aus. Aber wir konzentrieren uns derzeit auf uns selbst und darauf, bis zum Qualifying noch etwas Performance zu finden.»

Mit Blick aufs Abschlusstraining macht sich der 25-Jährige aus Monte Carlo nichts vor: «Ich glaube nicht, dass wir die Performance haben, um die Pole zu erobern. Aber wir können bei der Musik sein, und wir müssen sicherstellen, dass wir die Chancen nutzen, wenn sie sich ergeben. Ich glaube, beim Renntempo müssen wir am meisten nachlegen – auch wenn wir natürlich nicht wissen, was die Konkurrenz noch drauf hat. Wir wissen, dass wir noch etwas Spielraum haben. Aber wir müssen abwarten und schauen, wie das Rennen am Samstag läuft. Aber es gibt sicherlich noch ein paar Dinge, die wir verbessern müssen.»

2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072