Christian Horner: «Müssen sehr gezielt vorgehen»

Red Bull Racing muss in diesem Jahr wegen der Budgetcap-Strafe mit weniger Aero-Tests auskommen als die Konkurrenz. Wie sich das auf die Arbeit des Weltmeister-Teams auswirkt, erklärte Christian Horner in Bahrain.

Red Bull Racing muss in diesem Jahr eine schwierigere Aufgabe meistern als die Hauptkontrahenten Ferrari und Mercedes. Als Weltmeister-Team darf der Rennstall aus Milton Keynes den Regeln entsprechend ohnehin schon weniger Aero-Tests absolvieren als die Scuderia und das Werksteam de Sternmarke.

Erschwerend kommt hinzu, dass Red Bull Racing die schmerzliche Strafe hinnehmen musste, die das Team für eine leichte Überschreitung der Budgetobergrenze in der Saison 2021 kassiert hat. Neben der Strafzahlung über 7 Millionen Dollar gehörte auch eine Reduktion der erlaubten Aerodynamik-Tests im Windtunnel und mittels CFD-Werkzeuge um zehn Prozent.

In Bahrain wurde Christian Horner auf die Auswirkungen der Strafe angesprochen. Und der Teamchef konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: «Es ist schön zu sehen, dass die Strafzahlung so gut genutzt wird. Wir haben eine neue FIA-Couch und Tom (FIA-Pressekonferenz-Leiter Tom Clarkson, Anm.) hat einen neuen Anzug. Es ist schön, dass die Mittel so gut eingesetzt werden.»

Etwas ernster fügte der Brite an: «Für uns ist Effizienz ein Schlüsselwort, insbesondere mit dem Handicap, 10 Prozent der Windkanalzeit zu verlieren. Auch hier hat das Team eine unglaubliche Arbeit geleistet, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber natürlich gilt dieses Handicap für einen Zeitraum von zwölf Monaten. Wir haben also noch acht, neun Monate vor uns. Das bedeutet, dass wir bei der Entwicklung dieses Autos sehr gezielt und äusserst effizient vorgehen müssen.»

Das treffe auch auf die Entwicklung des 2024er-Renners zu. «Es hängt natürlich davon ab, ob sich an den Regeln etwas ändert. Wir erwarten, dass das Reglement weitgehend gleich bleibt, aber natürlich ist es ein Nachteil, ein Handicap, nicht nur den zusätzlichen Unterschied zu haben, den man durch den ersten WM-Platz hat, sondern auch noch weitere 10 Prozent zu verlieren», räumte Horner ein.

«Wir haben also 15 Prozent weniger Testzeit als Ferrari und 20 Prozent weniger als Mercedes und so weiter. Das ist ein beträchtlicher Unterschied. Für uns geht es also darum, effizient zu sein, effektiv zu sein in dem, was wir anwenden, und darin, zu entscheiden, wie wir im Tunnel testen und wie wir sowohl den RB19 als auch den Nachfolger entwickeln», ergänzte der 49-Jährige.

3. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,340 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,345

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,446

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32,555

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,624

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,731

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,919

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,945

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,045

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,064

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,116

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,180

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,202

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,381

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,423

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:33,475

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,629

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,665

19. Alex Albon (T), Williams, 1:33,882

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,944



2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072