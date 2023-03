Nachhaltig oder Blödsinn? Quali-Format erneut anders!

​Der 57-jährige Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali ist offen für alles, was die Königsklasse attraktiver und nachhaltiger macht. Dazu gehört ein Experiment mit Formel-1-Alleinausrüster Pirelli.

Stefano Domenicali, seit 2021 Geschäftsleiter der Formel 1, hat wiederholt gesagt: «Wir fahren unsere Antennen in jede Richtung aus, wenn es darum geht, unseren Sport attraktiver zu gestalten. Wir müssen neue Formate ausprobieren und für alles offen sein. Die Puristen rümpfen natürlich die Nase, aber wenn wir zurückblicken, dann gab es in der Formel 1 Dutzende verschiedener Quali-Formate. Wir können es uns nicht leisten, auf mehr Spektakel zu verzichten.»

«Ich will, dass die Fahrer ständig um etwas kämpfen müssen, das im WM-Kampf zählt. Sprintrennen sind nur das erste Beispiel, und sie sind verbesserungsfähig. Ich will, dass auch freie Trainings am Freitag aufgewertet und vielleicht dafür Punkte vergeben werden. Ich will, dass der Freitag mehr Relevanz erhält. Wir haben die Verpflichtung, alles ins Auge zu fassen.»

Der jüngste Plan soll eine Mischung aus Nachhaltigkeits-Turbo und Spannungs-Anheizer werden – der Ablauf der Qualifikation wird erneut umgestellt, nicht zum ersten Mal, wie unsere Hintergrundgeschichte zeigt.

In Imola 2022 soll damit experimentiert werden, dass die Fahrer nicht mehr 13 Reifensätze pro Rennwochenende zur Verfügung haben, sondern nur noch 11. Dabei ist vorgeschrieben, welche Mischungen von den Piloten in den drei Quali-Segmenten verwendet werden dürfen – der harte Q1-Reifen im ersten Teil des Abschlusstrainings, der mittelharte Q2 im zweiten, der weiche im dritten. Sollte es in Imola regnen, steht die Reifenwahl frei.



Sechs Reifensätze sind für die Quali vorgesehen, fünf für drei freien Trainings und für den Grossen Preis der Emilia Romagna. Pirelli stellt an jenem Wochenende drei Sätze der harten Mischung (weiss markiert) bereit, vier Sätze der mittelharten (gelb), vier Sätze der weichen (rot).



Vor der Sommerpause wird es ein zweites Wochenende geben, bei welchem mit diesem Vorgehen experimentiert wird.





Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* Sprint-Format





3. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,340 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,345

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,446

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32,555

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,624

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,731

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,919

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,945

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,045

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,064

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,116

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,180

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,202

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,381

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,423

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:33,475

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,629

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,665

19. Alex Albon (T), Williams, 1:33,882

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,944





2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072