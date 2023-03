Charles Leclerc (Ferrari/3.): Reifentrick fürs Rennen

​Charles Leclerc hat seinen Ferrari in der ersten Formel-1-Quali des Jahres in Startreihe 2 gestellt. Der Monegasse: «Ich bin zum Schluss nicht mehr gefahren, um für das Rennen besser aufgestellt zu sein.»

Mit Startplatz 3 hat sich Charles Leclerc auf dem Bahrain International Circuit eine gute Ausgangslage gesichert. Dem 25-jährigen Ferrari-Piloten fehlte auf die Bestzeit von Max Verstappen knapp drei Zehntelsekunden.

Aufstöhnen bei den Tifosi kurz vor Ende des Abschlusstrainings: Leclerc stieg aus seinem Wagen, damit die Chance auf eine dritte Bahrain-Pole futsch. Dabei hätte der fünffache GP-Sieger noch einen Satz weicher Pirelli-Reifen übrig gehabt. Was ist da passiert?

Nach der Bahrain-Quali sagte der WM-Zweite von 2022: «Das war eine bewusste Entscheidung. Wir wissen, dass wir im Dauerlauf mit Red Bull Racing nicht ganz mithalten können. Also haben wir uns gesagt – lieber Startplatz 3 mit einem frischen Satz weicher Reifen als erste Startreihe auf gebrauchten Walzen.»

«Generell bin ich erstaunt, dass wir so nahe an den Autos von Red Bull Racing liegen. Das hätte ich nach den Erkenntnissen aus den Wintertests nicht erwartet. Woher dieses Plus an Speed kommt, weiss ich nicht. Aber manchmal weisst du auch nicht, wieso sich gutes Tempo auf einmal verflüchtigt hat, also nehmen wir das gerne an.»



«Dennoch – fürs Rennen müssen wir realistisch sein. Unter normalen Umständen werden wir Red Bull Racing kaum gefährden können. Und mit den Piloten von Mercedes, dazu mit Alonso wir das ein heisser Tanz.»



«Wir werden im Rennen versuchen, so viele Punkte als möglich zu erobern. Klar werde ich jede Gelegenheit beim Schopf packen, sollte sich eine bieten, aber ich glaube nicht, dass wir diesen Grand Prix gewinnen können.»



«In der Quali hat sich gezeigt, dass das Feld offenbar zusammengerückt ist. Ich bin gespannt, ob das auch im Rennen zu erkennen sein wird.»





Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,708 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,846

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,000

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.154

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,336

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,340

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,384

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,836

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,984

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, ohne Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,381

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,443

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,473

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,510

15. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,652

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,892

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,101

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,121

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,181