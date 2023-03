Lewis Hamilton: «Wir können die Lücke schliessen»

Lewis Hamilton musste sich im Qualifying in Bahrain mit der siebtschnellsten Runde begnügen. Der Mercedes-Pilot hatte mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet, wie er nach der Zeitenjagd gestand.

In den freien Trainings war Lewis Hamilton in Bahrain jeweils der schnellere der beiden Mercedes-Piloten, im Qualifying landete er aber hinter seinem Teamkollegen George Russell, der die sechstschnellste Runde drehte.

Hamilton blieb 44 Tausendstel langsamer als sein junger Stallgefährte und belegte damit den siebten Platz. Von der Pole-Zeit von Max Verstappen trennten ihn 0,676 sec. Am Samstagmorgen hatte er aber noch mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet, wie er hinterher bei «Sky Sports F1» gestand: «Als ich diesen Morgen aufgewacht bin, dachte ich, dass ich noch viel weiter zurückliegen würde.»

«Es ist also schon grossartig, dass wir es ins Q3 geschafft haben. Wir konnten einen Schritt nach vorne machen und das Auto fühlte sich im dritten Training schon viel besser an – und deshalb waren wir auch viel besser dran als noch am Vortag», freute sich der siebenfache Weltmeister, der aber auch berichtete: «Im Qualifying fühlte sich das Auto dann wieder eher durchschnittlich an.»

«Ich habe die Abstimmung mit Blick auf das Rennen gewählt, deshalb hoffe ich, dass es am Sonntag besser laufen wird. Ich habe versucht, das Set-up für den GP zu wählen, damit hatte ich es aber im Qualifying schwieriger», schilderte Hamilton. Und er machte sich Mut: «Es ist keine unlösbare Aufgabe, das ist das Positive, und ich weiss, dass jeder im Team hart arbeitet. Wir können die Lücke schliessen, wir müssen uns nur konzentrieren und Gas geben.»

Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,708 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,846

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,000

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.154

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,336

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,340

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,384

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,836

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,984

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, ohne Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,381

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,443

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,473

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,510

15. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,652

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,892

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,101

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,121

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,181