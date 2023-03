Fernando Alonso: «Damit habe ich nicht gerechnet»

Fernando Alonso konnte im Qualifying in Bahrain zwar nicht um die Pole kämpfen, der Aston Martin-Neuling schaffte es aber, die fünftschnellste Runde zu drehen. Damit hatte er nicht gerechnet, wie er hinterher gestand.

Am Ende fiel der Rückstand von Fernando Alonso auf Max Verstappens Pole-Zeit deutlich aus: 0,628 sec fehlten dem zweifachen Weltmeister auf die Bestzeit des Champions. Alonso reihte sich damit hinter den Red Bull Racing-Duo Verstappen und Sergio Pérez sowie den beiden Ferrari-Fahrern Charles Leclerc und Carlos Sainz auf Platz 5 ein.

Danach schwärmte der älteste GP-Star im aktuellen Formel-1-Feld: «Das ist ein unfassbares Ergebnis und auch ein unglaubliches Auto, das wir da haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Dieses Auto wurde als gute Basis konstruiert, auf der wir bei der Entwicklung der künftigen Fahrzeuge aufbauen können. Deshalb denke ich, dass keiner damit gerechnet hat, beim ersten Rennen in die Top-5 der Startaufstellung zu kommen.»

«Wir hatten aber erwartet, dass rund 0,5 bis 0,6 sec langsamer als Red Bull Racing sein würden, mit diesem Rückstand haben wir also gerechnet. Aber ich bin extrem glücklich mit meinem Startplatz», freute sich der 41-jährige Spanier. «Ich bin überrascht, dass wir so schnell nach vorne gekommen sind. Ich glaube natürlich an das Projekt und die Leute, die extrem talentiert sind. Aber ich dachte, dass es noch etwas Zeit brauchen und vielleicht die ganze Saison dauern würde, bis wir das Auto so weit haben würden.»

Im Rennen könnte der 32-fache GP-Sieger sogar noch besser abschneiden – denn Alonso bestätigte: «Die Stärke dieses Autos waren bisher die Longruns, der Reifenabbau ist sehr moderat. Aber es klingt unglaublich, wenn ich sage, dass wir von Startplatz 5 aus das Podest zum Ziel haben werden. Wir sind an Ferrari und Mercedes dran und derzeit wirkt das noch ganz unwirklich.»

Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,708 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,846

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,000

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.154

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,336

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,340

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,384

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,836

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,984

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, ohne Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,381

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,443

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,473

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,510

15. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,652

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,892

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,101

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,121

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,181