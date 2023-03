Mike Krack: «Können im Rennen sehr stark sein»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack freute sich über die Startplätze 5 und 8 von Fernando Alonso und Lance Stroll. Der Luxemburger ist sich sicher: Im ersten Kräftemessen hat sein Duo gute Karten.

Die Fans, Gegner und Beobachter von Aston Martin hatten mit einem starken Auftritt der Grünen im Qualifying von Bahrain gerechnet, schliesslich hatten Fernando Alonso und Lance Stroll schon in den Trainings erahnen lassen, wie gut das neue GP-Auto aus Silverstone ist.

Und die beiden Teamkollegen enttäuschten nicht: Der zweifache Weltmeister drehte die fünftschnellste Runde. Stroll, der wegen einer Verletzung am Handgelenk die Vorsaison-Testfahrten verpasst hatte, schaffte es auf den achten Platz. Darüber freute sich auch Mike Krack.

Der Teamchef von Aston Martin erklärte: «Es ist grossartig, dass wir es mit beiden Autos ins Q3 geschafft haben – vielen Dank an das ganze Team an der Strecke und zuhause im Werk, sie haben wirklich tolle Arbeit geleistet.» Und er gestand: «Ehrlich gesagt war es schwer einzuschätzen, was zu erwarten war, denn in allen Sessions haben wir uns auf uns selbst konzentriert und nicht analysiert, was die anderen Teams gemacht haben.»

«Ich denke aber, der heutige Tag hat bestätigt, dass wir einen deutlichen Fortschritt erzielt haben, und damit sind wir auch glücklich», räumte der Ingenieur dann doch noch ein. «Das Auto war so gut wie in den Sessions vor dem Qualifying und wir gingen im Q2 auf Nummer sicher und schickten Alonso noch einmal auf frischen Reifen raus. Deshalb fehlte uns ein Satz im Q3. Aber bei Mercedes war es auch so und insgesamt sind wir zufrieden mit dem bisherigen Wochenende.»

Auch mit Blick aufs Rennen bleibt Krack gelassen. Der 50-jährige Teamchef sagt: «Ich denke, wir können sehr stark sein, und ich bin mir sogar sicher, dass wir das sein werden. Deshalb freue ich mich auch schon sehr auf den ersten Saisonlauf.»

Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,708 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,846

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,000

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.154

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,336

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,340

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,384

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,836

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,984

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, ohne Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,381

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,443

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,473

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,510

15. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,652

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,892

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,101

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,121

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,181