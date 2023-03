Sergio Pérez neckt Alonso: Drei Red Bull-Renner vorne 05.03.2023 - 19:11 Von Mathias Brunner

© LAT Kurz nach dem Start – Pérez hat einen Rang verloren

​Platz 2 für Sergio Pérez beim WM-Start in Bahrain, der 33-jährige Mexikaner ist mit seiner Leistung zufrieden und sagt, in Anspielung an den Aston Martin-Rennwagen: «Red Bull Racing hat hier drei Autos vorne.»