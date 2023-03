Lewis Hamilton: «Müssen schnellstmöglich nachlegen»

Mercedes-Star Lewis Hamilton beendete den GP in Bahrain als Fünfter. Der siebenfache Weltmeister war mit seiner Leistung zufrieden, betonte aber auch, dass der Vorsprung von Red Bull Racing riesig ist.

«Ich gab mein Bestes», sagte Lewis Hamilton nach dem Bahrain-GP, den er auf Platz 5 liegend beendet hat. Und er beteuerte: «Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Rennen, das viel besser als das Qualifying war. Ich bin generell happy mit meiner Performance und ich denke auch, dass mein Team einen guten Job bei den Boxenstopps gemacht hat.»

Gleichzeitig betonte der Mercedes-Pilot aber auch: «Leider ist das Auto noch nicht da, wo wir es haben wollen. Uns fehlt es an Abtrieb und wir müssen sehr hart arbeiten, um schnellstmöglich nachzulegen. Alles, was im Windkanal getestet wird, brauchen wir sofort. Wir müssen wirklich alles geben, um unseren Rückstand zu verringern.»

Mit Blick auf die Spitzenreiter von Red Bull Racing seufzte der siebenfache Champion: «Das Tempo von Red Bull Racing war überragend, sie waren wohl mindestens eine Sekunde pro Runde schneller als der Rest. Aber die Jungs um uns können wir zu einem gewissen Zeitpunkt sicherlich schnappen.»

Über sein Duell mit Fernando Alonso, der als Dritter aufs Podest fuhr, sagte Hamilton: «Das hat wirklich Spass gemacht. Als Fahrer hoffst du natürlich immer, dass du nach vorne kommst, aber wenigstens hatten wir unser Scharmützel. Mein Start war super, ich konnte ein paar Positionen wettmachen und in Kurve 4 an Fernando vorbeiziehen.»

«Dann hatten wir ein Duell und ich war zeitweise auch nah an Ferrari dran. Mehr hätte ich nicht tun können, ausser vielleicht eine bessere Fahrzeugabstimmung wählen. Aber uns fehlt es generell an Performance, daran müssen wir jetzt arbeiten», fügte der 38-Jährige an.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0