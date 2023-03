Bahrain-Sieger Max Verstappen: «In Dschidda anders»

​Nach seinem Sieg beim Formel-1-Auftaktrennen auf dem Bahrain International Circuit sagt Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen: «Ich gehe davon aus, dass uns die Gegner in Saudi-Arabien näher kommen.»

Besser hätte das für den zweifachen Formel-1-Champion Max Verstappen nicht laufen können: Sieg beim ersten Saisonrennen 2023, der Niederländer erobert auf dem Bahrain International Circuit seinen 36. Triumph in der Königsklasse, seinen ersten in Bahrain, seinen zweiten in Folge (nach dem Triumph beim WM-Finale 2022 von Abu Dhabi), es ist die 78. Podestplatzierung von Max in der Formel 1. Gleichzeitig ist dies der 93. GP-Sieg für Red Bull Racing und der 23. Doppelsieg des Rennstalls aus Milton Keynes.

Der 25-jährige Niederländer war nicht ohne Sorgen. Mehrfach beklagte er sich am Funk über keine sauberen Schaltmanöver beim Herunterschalten. Max: «Wir reden hier nicht von einem gravierenden Problem. Da mangelt es noch an Feineinstellung. Aber ich glaube, das ist etwas, das wir leicht in den Griff bekommen können. Das ist aber nichts Neues, das habe ich seit einigen Jahren.»

«Jetzt wird es auf den schnellen Strassenkurs von Dschidda gehen, das ist eine ganz andere Schuhnummer als hier. Aber ich glaube, wir sind mit diesem Wagen generell gut aufgestellt, für jeden Streckentyp. Ich schätze, die Form der verschiedenen Teams wird von Piste zu Piste variieren. Der Reifenverschleiss wird dort kein Thema sein, das verändert vieles. Aber wir dürfen zuversichtlich sein. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Saisonstart 2022 eher naja war.»



«Das war ein wirklich gutes Rennen. Entscheidend war der erste Teil, da konnte ich ein Polster herausfahren, weil ich mir nicht sicher war, was noch alles auf mich zukommen würde.»



«Das war kein einfaches Wochenende, das uns auch gezeigt hat – selbst wenn wir ein gutes Auto haben, so gibt es noch Einiges an Arbeit zu erledigen.»



«Für Dschidda erwarte ich, dass uns die Gegner im Rennen näher rücken werden.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0