Helmut Marko: «Gegner haben es uns leicht gemacht»

​Doppelsieg für Red Bull Racing mit Max Verstappen vor Sergio Pérez in Bahrain, Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist sehr zufrieden: «Aber wir mussten nach dem Ausfall von Leclerc nicht ans Limit gehen.»

Ein optimaler Saisonstart für Red Bull Racing in Bahrain – Doppelsieg! Klar ist Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko glücklich: «Es war für uns ein sehr starkes Rennen, aber die Gegner haben es uns leicht gemacht. Durch den Ausfall von Leclerc waren wir nicht mehr gezwungen, ans Limit zu gehen, und Alonso hat zu lange gebraucht, um an den anderen Autos vorbeizukommen. Die Temperaturen waren hier sehr, sehr hoch und ich weiß nicht, wenn wir voll hätten fahren können, hätten wir auch Probleme kriegen können.»

Wieso hat RBR im ersten Teil des Rennens zwei Segmente mit den weichen Reifen gefahren? Dr. Marko: «Wir haben das durchkalkuliert, und das war für uns auch die sichere Bank im Falle eines Safety-Cars. Wir haben in den vergangenen Rennen gesehen, dass das Safety-Car rasch herauskommt, und da wollten wir nicht wehrlos sein.»

Der Grazer zum Rennen von Sergio Pérez: «Er ist sehr gut ins Wochenende gestartet. Er hat leider von Leclerc einen kleinen Stoss gekriegt, gleich am Start, ist auf die schmutzige Spur gekommen und hat dann eine Weile gebraucht, bis die sich gereinigt haben. Aber er hat dann das Tempo vorgelegt und ist sicher in einer sehr, sehr guten Form, auch körperlich.»

Wie hat sich die Strafe der FIA 2022 mit weniger Entwicklungszeit ausgewirkt? Dr. Marko: «Die Strafe kam relativ früh. Das war in Singapur, wo sich das herauskristallisiert hat. Wir haben relativ früh den Fokus daraufgelegt, eine Evolution zu machen und das, was am alten Auto vielleicht nicht optimal war zu optimieren. Wenn wir etwas in den Windkanal bringen, muss es funktionieren, und das ist uns gelungen. Der Kern des Teams ist seit 15 Jahren zusammen, die wissen, was, wie, die sind untereinander abgestimmt. Klar haben wir einen Adrian Newey, aber auch der Unterbau sind hochqualifizierte und intelligente Leute.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0