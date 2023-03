Nico Hülkenberg (Haas): «Teil des Flügels war weg»

​Der Bahrain-GP von Nico Hülkenberg war schon kurz nach dem Start im Eimer – Berührung mit einem Gegner. Nico: «Ich habe kaum etwas bemerkt, aber da ging ein beträchtliches Stück des Frontflügels verloren.»

Eine leichte Berührung mit dem Alpine-Rennwagen von Esteban Ocon, das reichte, um die Aussicht von Nico Hülkenberg auf WM-Punkte zu beenden.

Der 35-jährige Deutsche sagt: «Mein Start war nicht optimal, die erste Runde auch nicht, und irgendwo muss etwas passiert sein, ich muss irgendwo Kontakt gehabt haben, sogar ohne dass ich was gemerkt habe, weil ein Großteil des Frontflügels war weg.»

«Ich bin mehr oder weniger die erste Hälfte des Rennens so herumgefahren, chancenlos, die Reifen bauten mit dem beschädigten Flügel sehr schnell ab. Es hat sehr viel Abtrieb gefehlt, Lehrgeld im Nachhinein. Vielleicht hätten wir etwas früher stoppen sollen, weil so ging das ins Niemandsland. Danach waren wir so weit hinten, dass das Rennen eigentlich zum Test gemacht habe, um das Auto unter Rennbedingungen besser kennenzulernen.»

«Ich nehme viel Erfahrung aus diesem Grand Prix mit. Die Kilometer, die ich jetzt draufhabe, sind wertvolle Erfahrungen, das wird mir in den kommenden Wochen helfen.»



Nach einer GP-Distanz sagt Nico: «Ich fühle mich ganz okay. Ich merke natürlich, dass ich einen Grand Prix gefahren bin, aber eher vom Bouncing her. Die Autos sind immer noch bretthart, und ich merke, dass ich regelrecht durchgebügelt worden bin.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0