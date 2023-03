Fred Vasseur: «Natürlich sind wir enttäuscht»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur gestand nach dem bitteren Ausfall von Charles Leclerc in Bahrain: «Wir hatten nicht mit diesem Zuverlässigkeitsproblem gerechnet.» Das Team wisse genau, wo es nachlegen müsse, ergänzte er.

Für Ferrari gab es im ersten Rennen des Jahres in Bahrain nichts zu feiern. Denn nachdem Charles Leclerc lange auf Podestkurs war, fiel der Monegasse aus – ein Motorschaden führte dazu, dass er die Zielflagge nicht mehr sah, wie das Team mitteilte.

Auch für Leclercs Teamkollege Carlos Sainz, der die dritte Position hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez erbte, als der 25-Jährige ausfiel, währte die Freude nicht lange: Der Spanier wurde von seinem Landsmann Fernando Alonso überholt, der sich und seinem neuen Brötchengeber Aston Martin damit als Dritter einen Podestplatz bescherte. Sainz kam auf Platz 4 ins Ziel.

«Natürlich sind wir enttäuscht, wie könnten wir das nicht sein», erklärte Fred Vasseur hinterher. Und der neue Teamchef des Rennstalls aus Maranello sagte: «Wir wussten, dass der Reifenabbau hoch ausfallen würde, aber wir hatten nicht mit diesem Zuverlässigkeitsproblem gerechnet. Für Charles ist es schade, denn bis zum ersten Boxenstopp war sein Tempo gut und trotz des grossen Abbaus auf der harten Mischung hätte er den dritten Platz erobern können.»

«Aber wir hatten dann das Problem mit dem Motor und wissen noch nicht genau, was passiert ist. Wir werden da sicherlich bald mehr wissen. Aber natürlich ist es enttäuschend. Denn auch wenn wir nicht in der Lage waren, auf Augenhöhe mit Red Bull Racing zu sein, so hätten wir dennoch ein gutes Ergebnis für das Team holen können», seufzte der Franzose.

«Das Gute ist, dass wir auf einer Runde stark sind, aber im Renntrimm und auch bei der Zuverlässigkeit müssen wir grosse Fortschritte erzielen. Uns ist bewusst, dass es nicht einfach werden wird und dass der Weg noch lang ist. Aber wenigstens haben wir nun eine genauere Vorstellung darüber, wie die Situation ist.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0