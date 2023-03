Mike Krack (Aston Martin): Rang 3 nur dank Alonso

Mike Krack und Fernando Alonso beim Wintertest in Bahrain

Fernando Alonso (rechts) ist in Bahrain Dritter geworden

​Aston Martin hat im 50. Grand Prix des GP-Rennstalls mit Fernando Alonso einen dritten Rang eingefahren. Teamchef Mike Krack weiss: Das war nur dank Alonso möglich, «denn anfangs lagen wir weit hinten».

Nur ein Fahrer vom Format Fernando Alonso hätte diesen dritten Platz herausfahren können: Der 41-jährige Spanier zeigte einen grandiosen Grand Prix und bescherte Aston Martin im 50. Grand Prix der Grünen den zweiten Formel-1-Podestplatz (nach Baku 2021 mit Sebastian Vettel).

Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Ein Top-Ergebnis für das ganze Team. Wir müssen jetzt erst eimal tief durchatmen! Heute darf sich jeder freuen, denn das war das Ergebnis von viel harter Arbeit von allen Mitarbeitern. Auto war stark, Fahrer waren stark, Team war stark, Strategie – heute hat alles gepasst.»

Hand aufs Herz: Hatte Krack damit gerechnet, dass sich Alonso vor Ferrari schieben würde? Der Luxemburger sagt: «Ich hatte den Eindruck, in den ersten zwei Runden kam unser Auto gar nicht in die Gänge, vielleicht ist da unser Fahrzeug fast schon zu reifenschonend, kommt dann aber später prächtig in die Gänge.»

«Wir haben schon erwartetet, dass wir im Dauerlauf stark sein werden, aber du weisst es letztlich natürlich nie. Bei den Tests ist nie klar, wie viel Benzin sind die anderen fahren. Wir waren da relativ schwer unterwegs, deswegen war ich zuversichtlich, dass es klappen könnte. Aber man darf nicht vergessen: Wir waren relativ weit hinten nach ein paar Runden. Carlos war zwischendurch zehn Sekunden weit weg.» Zum Glück hatte Aston Martin einen Alonso am Lenkrad.

Was sagt Krack zur Berührung seiner Fahrer kurz nach dem Start? «Kann gut sein, dass sich Stroll leicht verschätzt hat. Solche Dinge passieren immer wieder in Runde 1, aber man will sie natürlich nicht sehen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0