Fernando Alonso: «Das war erst der Anfang»

Nach seinem dritten Platz im Bahrain-GP wurde Fernando Alonso auf allfällige Schwächen und Probleme mit seinem Dienstwagen angesprochen. Der Spanier klärte auf, warum er am Ende besonders vorsichtig unterwegs war.

Für Aston Martin verlief der Saisonauftakt auf dem Wüstenkurs von Bahrain besser als erwartet. Fernando Alonso, der das Rennen von Startplatz 5 in Angriff genommen hatte, schaffte es als Dritter aufs Podest. Sein Teamkollege Lance Stroll, der sein Comeback nach einer Verletzungspause gab und immer noch angeschlagen war, kam als Sechster ins Ziel.

Aufmerksamen Beobachtern fiel auf: Gegen Ende des Rennens fuhr Alonso besonders vorsichtig. Bekundete der zweifache Weltmeister etwa Probleme? «Nein», lautete seine Antwort auf die entsprechende Frage. «Ich war in einer sehr komfortablen Position, deshalb ging ich etwas vom Gas und sagte meinem Team, dass ich zwar schneller fahren könne, aber die Randsteine vermied, um das Auto sicher ins Ziel zu bringen.»

Alonso erklärte auch: «Es gibt durchaus ein paar Bereiche, die wir verbessern müssen.» Welche das sind, wollte er aber nicht verraten. «Das Wichtigste ist, dass wir hier mit einem komplett neuen Auto antreten, es ist ein neues Projekt. Das ist erst der Anfang. Wir haben gerade erst mit diesem Konzept losgelegt, das wir in diesem Winter verändert haben.»

«Einige der Top-Teams haben ihre Fahrzeuge vom Vorjahr einfach weiterentwickelt, Red Bull Racing und Ferrari haben viel von 2022 übernommen und die gute Basis einfach weiterentwickelt. Für uns war es schwieriger. Wir mussten 95 Prozent des Autos verändern. Deshalb denke ich, dass da noch einiges an Potenzial vorhanden ist, das wir nutzen können. Ich habe vollstes Vertrauen in das Team, das offensichtlich weiss, was es tut. Ich hoffe deshalb, dass wir uns bald weiter verbessern können», fügte der 99-fache GP-Podeststürmer an.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0