Rosberg: Heftig! Mercedes muss Wunderwaffe finden

Für Mercedes war der Auftakt in die neue Formel-1-Saison eine herbe Enttäuschung. Nico Rosberg zeigte sich bei Sky konsterniert ob des Auftritts seines Ex-Teams.

Auf dem Papier war das Ergebnis beim Auftakt in Bahrain in Ordnung. Lewis Hamilton wurde Fünfter, George Russell kam als Siebter ins Ziel. Teamchef Toto Wolff sprach anschließend trotzdem von einem «der schlechtesten Tage im Racing». Weil dem Silberpfeil ziemlich viel fehlt, um vorne anzugreifen.

Das schockt auch Ex-F1-Pilot Nico Rosberg. «Positiv ist Lewis Hamilton, der das Maximale herausgeholt hat, aber ein sehr schwieriger Start, unglaublich. Die sind 50 Sekunden hinter Verstappen gewesen, der nicht alles gegeben hat. Das wären sonst 60 Sekunden gewesen, also eine Sekunde pro Runde. Das ist heftig», sagte Rosberg.

Wolff hatte bereits angekündigt, dass es etwas Radikales brauche, um den Rückstand wettzumachen. «Die müssen die Wunderwaffe finden und schnell große Fortschritt machen, aber die verstehen es selber nicht richtig und das ist das Schwierige», so Rosberg.

Wie erlebt er seinen früheren Rivalen Lewis Hamilton? Bereits vor dem Rennen wurde viel spekuliert, ob Hamilton die Motivation verlieren könne, wenn es ein Jahr lang wieder nur um die goldene Ananas gehen könnte. Hamiltons Vertrag läuft nach der Saison aus.

«Es ist schwierig, aber so wie ich ihn erlebe, ist er nach wie vor voll motiviert, hat auch einen extrem schnellen Teamkollegen, was auch eine Motivation ist, denn er will nicht dahinter bleiben. Und er will seinen achten Titel noch holen, das sagt er ja immer wieder und das glaube ich auch. Ich sehe auch, dass er sehr lange Stunden arbeitet, nach wie vor mit den Ingenieuren hinter den Kulissen. Er will das noch», sagte Rosberg.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0