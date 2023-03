Marko über Fernando Alonso: In der Form seines Lebens

Fernando Alonso fliegt beim Saisonauftakt in Bahrain als Dritter auf das Podium. Das begeistert sogar die Konkurrenz von Red Bull Racing.

Fernando Alonso hat beim Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain für beste Unterhaltung gesorgt. Vor allem die Duelle mit Lewis Hamilton (Mercedes) und Carlos Sainz (Ferrari) begeisterten die Fans.

Und nicht nur die. Denn auch die Konkurrenz zeigte sich beeindruckt. Helmut Marko zum Beispiel hat das Duell zwischen dem Aston Martin-Piloten und Mercedes-Superstar Hamilton genossen.

«Das war ein schöner Kampf mit Hamilton. Es war ein harter, aber fairer Zweikampf. Richtig Old-school. Aber das hat natürlich Zeit und auch Reifen gekostet», sagte Red Bulls Motorsportberater.

Er traut Alonso sogar noch mehr zu. «Ich glaube, Alonso wäre noch stärker gewesen, wenn er nicht so weit hinten gestartet wäre», sagte Marko. Alonso war von Platz fünf aus ins Rennen gegangen.

«Das heißt, wenn er direkt hinter uns gewesen wäre, wäre die Herausforderung größer gewesen», so Marko. «Ich weiß nicht, wie groß die Entwicklung (bei Aston Martin) noch sein wird, aber das Alter scheint keine Rolle zu spielen. Er ist in der Form seines Lebens», so Marko weiter.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0