Russell wettet: Red Bull Racing gewinnt jedes Rennen

Der Auftaktsieg von Max Verstappen und Red Bull Racing war beeindruckend und dominant. Mercedes-Star George Russell geht sogar eine irre Wette ein.

Für Mercedes verlief der Start in die neue Saison ernüchternd. Lewis Hamilton hatte als Fünfter beim ersten Lauf in Bahrain 50 Sekunden Rückstand auf Sieger Max Verstappen, bei seinem Teamkollegen George Russell waren es 55 Sekunden.

«Es fehlt uns einfach an Leistung. Ich glaube, da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden. Unser Rückstand auf Red Bull ist klarerweise viel zu groß», betonte Russell.

Er setzt auf die Reaktion seines Teams: «Das Team kann gut entwickeln und Leistung finden. Das wissen wir. Wir liegen aber weit zurück und müssen rasch zulegen.»

Für den Titelkampf wird es in diesem Jahr aber wohl erneut nicht reichen, glaubt er. Denn vor allem Titelverteidiger Verstappen fuhr in einer anderen Liga, er hatte elf Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez.

Russell glaubt, dass es letztendlich um die beiden Red-Bull-Fahrer gehen wird. «Red Bull hat die WM schon im Sack. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr jemand mit diesem Team aufnehmen kann. Ich gehe davon aus, die gewinnen das», sagte Russell.

Und setzte noch einen drauf. «Und ich wette: Sie gewinnen dieses Jahr jedes Rennen», sagte Russell.

«Angesichts dieser Leistung sehe ich niemanden, der da ein Herausforderer sein könnte», so der Brite weiter. «Vielleicht steht Red Bull nicht jedes Mal auf Pole, weil Ferrari im Qualifying sehr konkurrenzfähig ist. Aber beim Renntrimm befindet sich Red Bull in einer sehr, sehr starken Ausgangslage», so Russell.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0