Alonso stark: Bereut Sebastian Vettel den Rücktritt?

Fernando Alonso und Aston Martin haben beim Auftakt in Bahrain für eine große Überraschung gesorgt und die Trendwende bestätigt. Bereut Sebastian Vettel seinen Rücktritt?

Fernando Alonso dürften die Worte runtergehen wie Öl. Von Helmut Marko gab es Lob ohne Ende für die Leistung beim Saisonauftakt in Bahrain. Alonso hatte mit einem dritten Platz und starken Zweikämpfen ein Ausrufezeichen gesetzt.

Titelverteidiger Max Verstappen hat Alonso auf der Rechnung, was Rennsiege angeht.

«Das hoffe ich auch für Fernando, denn er hat ein paar Jahre hinter sich, in denen er nicht wirklich die Möglichkeit hatte, an der Spitze zu kämpfen. Bei Aston Martin haben sie den Spirit und den Antrieb, sie wollen gewinnen und sie haben viele gute Leute eingestellt. Ich denke also, dass es für sie nur besser werden kann», sagte Verstappen, der das Auftaktrennen deutlich gewonnen hatte.

«Ob sie um die Meisterschaft kämpfen werden, ist schwer zu sagen, aber Rennsiege sind auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Sie haben ein wirklich starkes Paket. Und jetzt geht es natürlich darum, es weiter zu entwickeln», sagte der Niederländer.

In dem ganzen Trubel um Alonso stellt sich die Frage: Was wohl Sebastian Vettel dazu sagt? Er eierte mit dem Aston Martin zwei Jahre lang im Mittelfeld herum, kassierte Rückschläge, während er gleichzeitig dabei half, Team und Auto in die aktuelle Position zu bringen. Die Lorbeeren ernten jetzt andere.

Bereut er seinen Rücktritt? Dazu geäußert hat sich der Deutsche bislang nicht, auch nicht zum starken Start seines Ex-Rennstalls.

«Ich denke schon», sagte Sky-Experte Ralf Schumacher. «Auf der anderen Seite wird er froh sein, zuhause zu sein, den Stress nicht zu haben. Es war auch im Team nicht immer so einfach. Aber klar: Es ist der Wunsch jedes Fahrers, so einen Saisonstart zu feiern.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0