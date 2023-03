Fernando Alonso: «Daran müssen wir noch arbeiten»

Nachdem Aston Martin-Star Fernando Alonso auf dem Wüstenkurs von Bahrain seinen 99. Podestplatz eingefahren hat, sprach er über die Stärken und Schwächen seines grünen GP-Renners.

Fernando Alonso hatte es schon während der Vorsaison-Testfahrten in Bahrain eine starke Leistung gezeigt, und auch in den freien Trainings liessen die Zeiten des 41-Jährigen vermuten, dass er im Rennen für eine Überraschung sorgen könnte. Im Qualifying reihte er sich noch hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez sowie den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz ein.

Im Rennen fiel er nach dem Start und einer unliebsamen Berührung mit seinem Teamkollegen Lance Stroll zurück. Später profitierte er aber vom Ausfall des Monegassen und auch seinen Landsmann Sainz konnte er überholen – damit sicherte sich der zweifache Weltmeister den dritten Platz und stand somit zum 99. Mal in seiner Karriere auf dem GP-Podest.



Nach dem ersten Kräftemessen des Jahres wurde er gefragt, ob er näher an den Red Bull Racing-Stars, die vor ihm ins Ziel gekommen wären, dran gewesen wäre, hätte er einen besseren Start erwischt. Und er wurde auf die Tatsache angesprochen, dass sein neuer Dienstwagen besonders reifenschonend ist.

«Das Reifenmanagement ist offensichtlich eine der Stärken unseres Autos, darin war Aston Martin schon im vergangenen Jahr sehr gut. Das müssen wir beibehalten, aber wir müssen bei der Performance Samstag nachlegen, die war wohl auch 2022 eine Schwäche des Teams. Auch hier waren wir im Qualifying nicht mega-wettbewerbsfähig. Daran müssen wir noch arbeiten», erklärte der 32-fache GP-Sieger.

«Was das Renntempo angeht: Vor dem ersten Stopp habe ich Zeit verloren, ich steckte hinter einem Mercedes fest. Nach dem Stopp musste ich an George Russell und Valtteri Bottas vorbei und nach dem zweiten Besuch an der Box musste ich Lewis Hamilton und Carlos Sainz überholen. Insgesamt verlierst du sicherlich zehn bis 15 Sekunden bei diesen Duellen. Ich kam knapp 40 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel, das hätten also auch 20 oder 30 Sekunden sein können. Deshalb war es noch kein echter Kampf gegen Red Bull Racing», fügte der Asturier an.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0