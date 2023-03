Formel-1-Quoten: ServusTV startet gut in die Saison

Der Formel-1-Saisonauftakt in der Wüste von Bahrain brachte gute Quoten für ServusTV. Am Sonntagnachmittag erreichte der Salzburger Privatsender im Rennen einen Marktanteil von 35 Prozent.

Die Formel 1 startete am Sonntagabend in Bahrain mit dem Sieg von Weltmeister Max Verstappen, der vor seinem Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez ins Ziel kam. Für die Sensation sorgte Altmeister Fernando Alonso bei seinem Aston Martin-Debüt mit dem dritten Rang, den er überschwänglich feierte.

Der österreichische Privatsender ServusTV ist mit einer starken Quote in die neue Rennsaison gestartet. Der TV-Kanal aus dem Red Bull Media House durfte sich beim Auftaktrennen am Sonntag über 643.000 Zuschauer freuen. Das ergibt gegen starke Konkurrenz wie nordischen Sport, Fussball und Biathlon etwa 35 Prozent Markanteil.

Das Formel-1-Vorprogramm vor dem Renn-Start um 16 Uhr sahen bei ServusTV 322.000 Zuschauer, die Analyse nach dem Verstappen-Sieg verfolgten später noch 485.000 Renn-Fans vor den TV-Geräten. Zum Vergleich: Im Vorjahr war der ORF beim Saisonauftakt im Schnitt auf 775.000 Zuschauer (42 Prozent Marktanteil) beim Saisonauftakt gekommen.

Zur Erinnerung: ServusTV und ORF teilen sich in Österreich seit der Saison 2021 die Rechte an der Formel-1-WM. ServusTV hält das Hauptrecht, der staatliche Sender ORF tritt dabei als Sub-Rechtepartner auf.

Die meisten Rennen werden live in Österreich von den beiden Sendern abwechselnd gezeigt, einzig vom Heim-Grand Prix auf dem Red Bull Ring in Spielberg berichten beide TV-Stationen gleichzeitig. Das nächste Rennen in Saudi Arabien überträgt in zwei Wochen erstmals in der Saison 2023 der ORF.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0