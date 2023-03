Fred Vasseur (Ferrari): «Es geht nicht ums Konzept»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist sich sicher: Das Konzept des roten GP-Renners aus Maranello muss nicht verändert werden, um die Lücke zu Red Bull Racing zu schliessen. Er sagt: «Da geht es vielmehr um die Abstimmung.»

In Bahrain war Ferrari im Qualifying das zweitstärkste Team nach Red Bull Racing. Im Rennen konnten Charles Leclerc und Carlos Sainz aber nichts gegen Champion Max Verstappen ausrichten. Ersterer fiel durch ein Problem mit dem Motor aus, sein spanischer Stallgefährte hatte keine Chance, die vor ihm fahrenden Red Bull Racing-Stars unter Druck zu setzen.

Stattdessen musste Sainz seinen Landsmann Fernando Alonso ziehen lassen, der sich im Aston Martin den dritten Platz hinter Verstappen und Sergio Pérez sicherte. Angesichts der Ähnlichkeit, die das grüne GP-Fahrzeug aus Silverstone mit dem Red Bull Racing-Auto aufweist, kam die Frage auf, ob Ferrari nicht auch auf das gleiche Fahrzeugkonzept wie die beiden britischen Teams setzen muss, um an Red Bull Racing ranzukommen.

Doch für Ferrari-Teamchef Fred Vasseur steht fest: «Es geht nicht ums Konzept, da geht es viel mehr um die Abstimmung einige Entscheidungen am Auto. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir beim Qualifying-Speed an Red Bull Racing dran waren, das war zumindest in Bahrain so und das ist ein positiver Aspekt.»

«Aber wir müssen realistisch sein. Wenn wir uns verbessern wollen, müssen wir eine klare Vorstellung von der Situation haben, und bei der Zuverlässigkeit sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Wenn wir Rennen gewinnen wollen, muss es reibungslos laufen, das darf nicht an kleinen Details scheitern», betonte der Franzose.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0