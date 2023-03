Fernando Alonso: Was er vom neuen Aston Martin hielt

​Die österreichische TV-Moderatorin Andrea Schlager spricht über die Vorbereitung ihres Lebensgefährtin Fernando Alonso. Was der Spanier nach dem ersten Test vom neuen Aston Martin-Rennwagen hielt.

Die Österreicherin Andrea Schlager reist gleich aus zwei Gründen zum WM-Auftakt von Bahrain, als Mitglied der ServusTV-Mannschaft sowie als Lebensgefährtin von Fernando Alonso.

Die Stererin witterte, dass sich der Spanier beim WM-Auftakt in Bahrain gut schlagen würde. «Fernando hat gleich nach dem ersten Test gesagt, das Auto fühle sich wirklich gut an. Aston Martin hat ja ernorm weiterentwickelt. Die haben sehr gute Leute eingekauft und auch die Firma erweitert. Es schaut jetzt einmal sehr gut aus.»

Alonso fuhr in zwei freien Trainings Bestzeit, erreichte in der Qualifikation den fünften Startplatz und raste im Rennen zum umjubelten dritten Platz hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez.

Der Asturier sprudelte danach: «Ich hätte locker noch eine Stunde weiterfahren können.»



Tatsächlich wirkt der 31-fache GP-Sieger fit wie ein Turnschuh. Andrea Schlager sagt: «Dabei gibt es kein Geheimnis. Fernando ist 41 Jahre alt, aber von nix kommt nix. Ab dem Tag, wo wir von Abu Dhabi zu Hause waren, gab es eine Ernährungsumstellung. Wir waren jeden Tag Tennis spielen und sind Touren gegangen, wir waren immer in Bewegung.»



«Dazu gab es ein Trainingslager in Gröden. Da sind seine beiden Trainer mit dabei gewesen, es wurde hart gearbeitet. Die Jungs sind hoch motiviert, sie wissen ja, dass es wohl der letzte Vertrag von Fernando in der Formel 1 ist. Sie wollen es deswegen nochmal voll anpacken.»



Schlager plaudert auch aus dem Nähkästchen zum Thema gemeinsames Autofahren: «In Österreich fahre eigentlich immer ich. Er hat zuletzt den neuen Aston Martin bekommen. Dann hat er gesagt, okay, fahr du mal. Da war es dann aber auch schon so, dass er irgendwann gesagt hat – du fährst mir etwas zu weit rechts. Aber wir haben das Thema Autofahren grundsätzlich im Griff.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0