David Coulthard zu Toto Wolff: Wie Tritt in die Eier

​Mercedes-Benz wollte mit dem neuen Wagen wieder ein Wörtchen um Siege und den Titel mitreden. Danach sieht es derzeit nicht aus. GP-Veteran David Coulthard kritisiert Äusserungen von Teamchef Toto Wolff.

Katzenjammer bei Mercedes-Benz. GP-Sieger George Russell spricht davon, dass Red Bull Racing in diesem Jahr jedes Rennen gewinnen könne. Teamchef Toto Wolff dämmert, dass das Konzept des W14, vom 2022er Modell W13 übernommen, womöglich eben doch ein Holzweg ist.

Wolff sagte im Anschluss an den Grossen Preis von Bahrain: «Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Paket so bald konkurrenzfähig sein werden. Es darf keine heiligen Kühe geben, und wir müssen offen sein für Lösungen, die uns wieder nach vorne bringen.»

Der 246-fache GP-Teilnehmer David Coulthard hat sich das Geschehen in Bahrain in Diensten des englischen Senders Channel 4 angeschaut. Der 51-jährige Schotte sagt: «Das ist brutal. Mercedes ist ja in Sachen Seitenkästen einen ganz eigenen Weg gegangen. Mit diesem Wagen sind bislang nur sechs Tage gefahren worden, drei bei den Tests und drei am GP-Wochenende. Ich weiss nicht, wieso Wolff so schnell zu solch einem Urteil kommt. Das ist für das Design-Team wie ein Tritt in die ihr wisst schon was.»

Der 13-fache GP-Sieger Coulthard, WM-Zweiter 2001, ist nicht der Ansicht, dass man bei Mercedes alles schwarz sehen sollte: «Gut, Max Verstappen ist in Bahrain in einer eigenen Liga gefahren. Aber gemessen an Ferrari sah Mercedes beim WM-Auftakt nicht so schlecht aus.»



«Aber letztlich wird Mercedes jetzt wohl nichts Anderes übrig bleiben als den Weg der Konkurrenz zu gehen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0