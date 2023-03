Damon Hill: «Das ist eine Demütigung für Mercedes»

​Formel-1-Weltmeister Damon Hill schätzt die Leistung von Aston Martin und Fernando Alonso ein. Dazu sagt der 22-fache GP-Sieger, wieso der glänzende Auftritt der Grünen für Mercedes besonders peinlich ist.

Wer hätte das noch vor wenigen Monaten gedacht? Aston Martin erobert beim WM-Auftakt 2023 mit dem bärenstark fahrenden Fernando Alonso den dritten Platz, hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez.

Der Mexikaner Pérez gestattete sich nach dem ersten Saisonrennen einen kleinen Nadelstich: «Nicht übel, wir haben hier drei Autos vorne.» Eine Anspielung darauf, dass sich die Aston Martin-Mannschaft beim 2023er Auto am Weltmeistermodell 2022 von Red Bull Racing orientiert hat.

Klar herrscht im Fahrerlager die Meinung vor, dass der frühere RBR-Aerodynamikchef und heutige Aston Martin-Technikdirektor Dan Fallows viel Know-how von seinem früheren Arbeitgeber mitgebracht hat. Aber den neuen Aston Martin von Alonso und Lance Stroll nur als Red Bull Racing-Kopie zu bezeichnen, würde den Technikern von Aston Unrecht tun. Zumal Fallows gar nicht mehr in Milton Keynes arbeitete, als der RB19 von 2022 aufgegleist wurde.

Damon Hill, 22-facher GP-Sieger und Formel-1-Weltmeister von 1996, ordnet die Situation nach dem Bahrain-GP so ein: «Aston Martin hat alle Erwartungen übertroffen, sogar die eigenen. Auch ich gebe zu – das hätte ich diesem Team in Bahrain nicht zugetraut.»

«Teambesitzer Lawrence Stroll hat immer gesagt, dass er die richtigen Leute engagieren wolle, um dann schrittweise den Top-Teams näher zu rücken. Nach 2021 und 2022 hat ihm das keiner abgekauft, als Aston Martin jeweils WM-Siebter geworden ist. Jetzt aber sieht das anders aus.»



«Stroll hat gute Leute geholt, und die haben ein gutes Auto gebaut, so einfach ist das. Anleihen an Red Bull Racing hin oder her, für Mercedes ist das eine Demütigung. Im Aston Martin steckt der komplette Antrieb von Mercedes. Und nun ist die Werksmannschaft vom Kunden geschlagen worden. Kein Wunder hat Teamchef Toto Wolff den Bahrain-GP als einen der schlimmsten Tage seiner Rennsportkarriere beschrieben.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0