Red Bull Racing gegen Ferrari: So geht es weiter

​Konstrukteurs-Pokalsieger Red Bull Racing war beim WM-Start in Bahrain mit Max Verstappen und Sergio Pérez nicht zu schlagen, Ferrari hat enttäuscht. Ex-GP-Fahrer Martin Brundle ordnet das Geschehen ein.

Die Hackordnung gemessen am WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit: Red Bull Racing dominiert, Aston Martin kann mit Fernando Alonso die Piloten von Ferrari und Mercedes ärgern. Die Frage ist nun: Wie geht das am 19. März auf dem schnellen Strassenkurs von Dschidda in Saudi-Arabien weiter?

Der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle hat sich das Geschehen in Bahrain angesehen. Der 158-fache GP-Teilnehmer, heute in Diensten der britischen Sky, sagt in seiner Nachbetrachtung des ersten Saisonrennens: «Gratulation an Red Bull Racing und Max Verstappen für einen perfekten Start, um die Titel erfolgreich zu verteidigen.»

«Das war das erste Mal, dass RBR beide Autos in der ersten Startreihe hatte und danach einen Doppelsieg feierte seit Abu Dhabi 2013, also das erste Mal in der Turbohybrid-Ära der Formel 1. Das finde ich angesichts ihrer Dominanz 2022 erstaunlich.»

«Ich habe mich nach dem Rennen mit einigen RBR-Fachleuten unterhalten, und der Grand Prix von Bahrain war nicht so reibungslos, wie es den Anschein machte. Im Parc fermé mussten zwischen Quali und Rennen unter Aufsicht der FIA an beiden Autos Ölansaug-Leitungen ersetzt werden, und beide Fahrer kämpften im Rennen mit Schaltproblemen.»

«Dennoch hatte ich den Eindruck: Verstappen hätte vorne erheblich mehr Dampf machen können, wenn es notwendig gewesen wäre. Ich bin sicher, in komfortabler Führung ist da Leistung gedrosselt worden. Es war auch bezeichnend, dass RBR bei der Rennstrategie als einziges Team die Reifenmischungs-Route weich, weich, hart beschreiten konnte.»



«Für Ferrari war es ein enttäuschendes Wochenende. Leclerc rollte antriebslos aus und verlor einen sicher scheinenden dritten Rang. Ich finde es bedenklich, dass Ferrari vor dem Rennen die Batterie wechseln musste, denn davon hat ein Fahrer im Laufe der Saison nur zwei Stück zur Verfügung.»



«Was den mangelnden Speed angeht, so wird bei Ferrari beteuert, das habe an der Abstimmung gelegen, die nicht optimal gewesen sei. Aber nach drei Tagen Wintertests und zwei Trainingstagen am GP-Wochenende, so würde ich meinen, sollte man eine vernünftige Abstimmung gefunden haben.»



«In Saudi-Arabien treten die Fahrer auf einer ganz anderen Art von Rennstrecke an, und ich kann mir vorstellen, da wird es für Red Bull Racing nicht ganz so einfach. Letztlich wollen wir ja auch als Fans, dass das Feld zusammenrückt und dass wir eine spannende Saison erleben.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren