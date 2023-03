Ferrari: Wackel-Heckflügel wird weiter entwickelt

​Auf dem Bahrain International Circuit setzte Ferrari einen neuen Heckflügel mit nur einer Stütze ein, der bedrohlich hin und her wackelte. Wieso die Italiener an dieser Entwicklung festhalten.

Bei den Formel-1-Wintertests auf dem Bahrain International Circuit und auch am GP-Wochenende setzte Ferrari einen neuen Heckflügel ein, mit nur einer zentralen Stütze statt wie bislang auf zwei Säulen. Ergebnis: Der neue Flügel wackelte in der Horizontalen markant hin und her. An keinem anderen Formel-1-Auto war etwas Vergleichbares zu erkennen.

Aber die Italiener wollen diesen Flügel weiter entwickeln, wie Ingenieur Jock Clear sagt, Fahrer-Coach von Charles Leclerc. Der Engländer erklärt: «Das Prinzip mit zwei Stützen wurde vom Modell des vergangenen Jahres übernommen, es ist bewährt. Erst spät in der Saison 2022 haben wir begonnen, mit nur einer Stütze zu experimentieren, was einen saubereren Luftfluss am Heckflügel erlaubt. Wir sprechen hier also von einer sehr jungen Entwicklung.»

«Aber wie alle neuen Teile müssen wir auch diese Errungenschaft in Ruhe ausprobieren, und die Zeit dazu ist bekanntlich begrenzt. Wir wollen diesen Weg weitergehen, weil wir glauben, dass die Anströmung des Hauptblatts verbessert wird. Ihr werdet den Flügel also wiedersehen.»

«Wir können noch nicht sagen, wie viel Arbeit der Aerodynamiker und Verbundstoffspezialisten notwendig ist, um diesen Flügel auch in einem Rennen einzusetzen. Aber wir sprechen hier von Vibrationen, die im Windkanal kaum zu simulieren sind. Die kannst die Belastungswerte errechnen, aber erst mit dem 1:1-Teil und auf der Rennstrecke lässt sich die Steifheit wirklich prüfen. Wir haben Videos von der Flügelbewegung, wir haben reichlich Sensordaten, nun machen wir uns wieder an die Arbeit, und wenn wir glauben, dass wir einen Fortschritt erreicht haben, kommt der Flügel wieder ans Auto.»



Und was ist mit jenem Teil der Radbraue, die am Wagen von Leclerc im Qualifying zum Bahrain-GP verloren ging? Jock Clear weiter: «Auch dies ist eine Auswirkung der beschränkten Testzeit. Im vergangenen Jahr, bei der Einführung der neuen Flügelauto-Generation, hatten wir doppelt so viele Testtage, da konntest du solchen Kinderkrankheiten eher auf den Grund gehen. Klar ist es nicht gut, wenn ein solches Teil abfällt, aber wir haben diese Elemente verstärkt, und danach gab es damit keinen Ärger mehr.»





