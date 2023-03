Mika Häkkinen: Verblüffende Aussage über Lando Norris 10.03.2023 - 18:00 Von Mathias Brunner

Oscar Piastri (Mitte) und Lando Norris Mika Häkkinen

​Der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen freut sich, dass es in der Königsklasse nicht an Talenten fehlt. Aber was er über McLaren-Fahrer Lando Norris sagt, wundert einen dann doch ein wenig.