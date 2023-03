Jost Capito: Vor «Drive to survive» war es schwierig

Zuletzt lief die fünfte Staffel der Netflix-Doku «Drive to survive» an. Für den früheren Williams-Teamchef Jost Capito ist klar: Die Formel 1 liefert jede Menge Drama.

Formel-1-Fans erfreuen sich aktuell an der fünften Staffel der Netflix-Doku «Drive to survive». Mit zahlreichen Enthüllungen, Dramen, Geschichten – und den Helden, den Fahrern wie Weltmeister Max Verstappen, Lando Norris oder auch Mick Schumacher, der 2022 bei Haas noch eine der Hauptrollen inne hatte.

Der Formel 1 hilft die Serie enorm, vor allem bei bestimnten Zielgruppen. «Auch dank ‚Drive to Survive‘ ist das Interesse besonders in der jungen Fangruppe enorm gestiegen. Ganz speziell bei weiblichen Zuschauern ist der Zuwachs stark. Man erfährt mittlerweile viel mehr über unseren Sport, als dass nur Autos im Kreis fahren», sagte der frühere Williams-Teamchef Jost Capito bei t-online.

Auch die Fahrer seien Charaktere, gute Typen, so Capito: «Das ist erst durch ‚Drive to Survive‘ wirklich an die Öffentlichkeit gekommen. Davor war es schwierig bis unmöglich, mal hinter die Kulissen zu schauen und die Persönlichkeiten kennenzulernen», so Capito.

Der Deutsche weiter: «Es ist nun mal so: Im Training und im Rennen haben die Fahrer ihre Helme auf, man kann kein Gesicht sehen. Die aktuelle Aufmerksamkeit tut dem Sport doch gut, und das wissen auch alle.»

Für ihn ist klar, dass die Motorsport-Königsklasse im Moment ein Selbstläufer ist: «Die Formel 1 liefert ja so viele Dramen, die passen in keinen Film. Da braucht man gar nicht viel dazutun, um es interessant zu machen.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0