Mick Schumacher: Der Tag wollte niemals enden

Mick Schumacher ist in dieser Saison Ersatzfahrer beim Mercedes-Rennstall. Das erste Rennwochenende in Bahrain war lehrreich, aber auch anstrengend.

Denn der Deutsche muss sich in dieser Saison in Geduld üben. Für einen Rennfahrer ist es hart, wenn die Teamkollegen und die Konkurrenten ins Autos steigen, man selbst aber mit der Zuschauerrolle leben muss.

Diese Rolle hatte Schumacher beim Auftakt in Bahrain erstmals inne. «Ich saß auf diesem Hocker und hatte das Gefühl, dass der Tag niemals enden würde, weil ich einfach nur ins Auto springen wollte», sagte Schumacher im Podcast F1 Nation.

«Aber es ist auch ein weiterer Faktor, der mir beweist, dass ich das wirklich will – und es zeigt, dass ich nicht damit einverstanden bin, nicht im Auto zu sitzen», so Schumacher, der hofft, über den Mercedes-Job 2024 wieder in die Startaufstellung zurückzukehren.

Er wisse nicht, was die Zukunft bringe, sagte Schumacher. «Ich fühle mich bei Mercedes sehr wohl, und deshalb muss ich auf jeden Fall sehen, welche Möglichkeiten ich in der kommenden Saison habe. Aber ich denke auch, dass sich vieles im Laufe des Jahres zeigen wird.»

Solange ist er vor allem im Simulator aktiv gefordert. «In gewisser Hinsicht fühlt es sich für mich großartig an, weil ich von einem Auto, das offensichtlich ziemlich schwierig zu fahren war, in einen Simulator gewechselt bin, der ziemlich genau und ziemlich nah an der Realität ist.»

«Es war wirklich gut, dieses Gefühl zu haben und ein paar verschiedene Dinge im Simulator ausprobieren zu können. Nach dem, was die Fahrer sagen, ist es gar nicht so weit weg von der Realität», so Schumacher.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0