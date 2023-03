«Totes Pferd»: Nächster Steiner-Seitenhieb gegen Mick

Günther Steiner legt mal wieder nach. In einem Interview erklärt er seine deftigen Netflix-Aussagen und kann sich einen Seitenhieb gegen Mick Schumacher erneut nicht verkneifen.

Günther Steiner hat in der Netflix-Doku «Drive to Survive» mit seiner Meinung zu Mick Schumacher nicht hinter dem Berg gehalten. Im Gegenteil: Der Haas-Teamchef lederte in einigen Situationen gegen den 23-Jährigen.

Ein Beispiel: Ein Telefonat zwischen Gene Haas und Steiner. Haas: «Es braucht halt Talent. Man kann Talent nicht entwickeln.» Steiner: «Nein, man kann es nicht kaufen und auch nicht entwickeln.» Haas schrieb seinen Piloten da schon ab: «Wir sind im ‘Dead Man Walking’-Bereich.» Dead Man Walking, der letzte Gang eines zum Tode verurteilten Häftlings.

Auch während der Rennen hielt sich Steiner nicht zurück. «In einer Rennsituation ist man wie auf Drogen. Man sagt manchmal Dinge, die man mit einem klaren Kopf nicht sagen würde. Eine Stunde später würde man die Dinge ganz anderes tun», erklärt Steiner jetzt in einem Interview mit «inews».

Er wisse, wie man mit den Fahrern umgehen müsse. «Wenn man zu viel Druck macht, bekommen die Leute Angst. Man muss ihnen ihr Selbstvertrauen zurückgeben, damit sie es tun können», sagte er. Viele Beobachter würden nun einwenden, dass es genau das mit Schumacher nicht getan, sondern den Druck vielmehr erhöht habe.

«Der Umgang mit einem Schumacher ist nicht einfach, wie Sie sich vorstellen können. Er war sehr erwachsen in dieser Sache. Er war nicht glücklich. Ich würde sagen, er hat die Zeichen erkannt. Er ist ein kluger Junge», so Steiner über das Gespräch, in dem er Schumacher von der Entscheidung, dass der Rennstall den Vertrag nicht verlängert, in Kenntnis setzte.

«Er hatte zwei Jahre Zeit. Wir haben nicht das erreicht, was wir wollten, und ich musste einige Änderungen vornehmen. Man kann nicht auf ein totes Pferd einprügeln», so Steiner, der zudem erklärte: «Er war nicht glücklich. Ich würde aber sagen, er hat es kommen sehen.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0