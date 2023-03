Michelle Yeoh: Verlobte von Jean Todt gewinnt Oscar

​Die Malaysierin Michelle Yeoh (60), Lebensgefährtin des früheren Ferrari-Chefs und FIA-Präsidenten Jean Todt (77), hat den grössten Erfolg ihrer Schauspielkarriere errungen – Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Sie waren jahrelang eine feste Grösse an einem Grand-Prix-Wochenende: Der Franzose Todt, Ferrari-Chef, später Präsident des Autosport-Weltverbands FIA, und die Schauspielerin Michelle Yeoh aus Malaysia. Nun hat die inzwischen 60-jährige Yeoh den grössten Erfolg ihrer Karriere errungen – sie hat einen Oscar gewonnen, als beste Hauptdarstellerin im Film «Everything Everywhere All at Once», als erste asiatisch-stämmige Frau, die in dieser Kategorie nominiert und dann prompt ausgezeichnet wurde.

Ein Oscar ist für Schauspieler wie der Ritterschlag, seit 1929 wird die goldbelegte Statue in zahlreichen verschiedenen Kategories vergeben. Michelle Yeoh, malaysische Staatsbürgerin mit chinesischen Wurzeln, hat sich seit den 1980er Jahren einen Ruf als hervorragende Action-Darstellerin erarbeitet.

Weltberühmt wurde sie 1997 mit einer Rolle im James Bond-Streifen «Der Morgen stirbt nie», drei Jahre später spielte sich im preisgekrönten Film «Crouching Tiger, Hidden Dragon».

Für ihre Rolle in «Everything Everywhere All at Once» wird sie vom Publikum und von Kritikern gleichermassen gelobt.

Michelle Yeoh und Jean Todt lernten sich bei einer Publicity-Veranstaltung in Shanghai kennen, das war vor fast zwanzig Jahren. Bald waren der Franzose und die schöne Asiatin unzertrennlich, sie gelten seit 2008 als verlobt.

Nach seiner Karriere als Teamchef und Direktor von Ferrari wurde Jean Todt Präsident des Autosport-Weltverbands FIA, er bekleidete dieses Amt von 2009 bis 2021. Bei zahlreichen Aktionen zur Erhöhung der Strassensicherheit setzte sich auch seine Lebensgefährtin Michelle Yeoh stark ein.



Natürlich war in der grossen Nacht der Schauspielerin auch Jean Todt vor Ort, sie gingen gemeinsam über den (in diesem Jahr nicht mehr roten, sondern Champagner-farbenen) Teppich, und Todt war erster Gratulant.



Danach meldete er sich via Twitter zu Wort: «Momente purer Anmut und enormer Freude! Was für eine Reise! Ich bin so stolz auf Michelle, dass sie den Oscar für die beste Hauptdarstellerin gewonnen hat.»



Michelle Yeoh selber postete auf Instagram ein Foto mit den wichtigsten zwei Männern in ihrem Leben – Jean Todt und Oscar.