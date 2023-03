Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker: Völlig durchgeknallt

​Die Formel-1-Fahrer staunten im Dezember 2021 über den ultra-schnellen «Jeddah Corniche Circuit» von Saudi-Arabien. Weltmeister Nico Rosberg angesichts der Strecke: «Ich bin froh, dass ich nicht mehr fahre.»

So etwas hatte selbst Formel-1-Champion Nico Rosberg noch nie gesehen. Der Wiesbadener sagte 2021 über die neue, saudi-arabische GP-Rennstrecke «Jeddah Corniche Circuit» (JCC): «Diese Bahn ist verrückt. Die Strecke ist unfassbar schnell, und du hast an vielen Stellen so gut wie null Sturzraum. Im hinteren Bereich der Piste schaltest du vom achten Gang kurz zurück in den siebten, der Bogen geht fast voll, und du steuerst direkt auf eine Mauer zu. Das ist komplett durchgeknallt. Zahlreiche Kurven sind blind, du kannst also beim Einlenken nicht den Ausgang der Kurve sehen.»Rosberg sagte sogar: «Um genau zu sein, ist das alles so durchgeknallt, dass ich wirklich froh bin, nicht mehr in einem Formel-1-Cockpit zu sitzen. Das riecht alles nach extrem hohem Risiko.»

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 253 km/h erwies sich der JCC auf Anhieb als viertschnellste Bahn der Formel-1-Historie – hinter der aktuellen Version von Monza (264 km/h) und den 1980er Versionen von Silverstone (259) und Österreichring (257).

Wie sich die dritte Ausgabe des GP-Wochenendes von Saudi-Arabien entwickelt, erfahren Sie am besten dank unseres Live-Tickers aus Qualifying und vom Rennen. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Fernsehtermine zusammengefasst.





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0