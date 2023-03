Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker: Die Wüstenkönige

​Wir stehen vor dem zweiten WM-Lauf der Saison 2023, vor dem dritten Rennen in Folge im Mittleren Osten. Wer hatte bei den Grands Prix in Bahrain, Abu Dhabi, Katar und Saudi-Arabien am meisten Erfolg?

Der Jeddah Corniche Circuit ist die vierte Rennstrecke im Nahen Osten, auf welcher ein Formel-1-WM-Lauf stattgefunden hat. Den Anfang machten Bahrain 2004, es folgte der Grosse Preis von Abu Dhabi, ab 2009 als Nachtrennen etabliert, in der Corona-Pandemie sprang Katar 2021 für ausgefallene Läufe ein. Im gleichen Jahr kam die Premiere in Dschidda am Roten Meer.

Beim ersten Grossen Preis von Saudi-Arabien 2021 ging es drunter und drüber: Unfälle, Kollisionen, Diskussionen mit der Rennleitung, Wortgefechte zwischen den Teams, sehr viel Ärger, bevor es zum WM-Finale von Abu Dhabi ging, wo dann alles aus dem Ruder lief. Die Entscheidung 2021 auf dem Yas Marina Circuit ist für viele Fans die kontroverseste der ganzen GP-Historie.

Zurück nach Saudi-Arabien: Begünstigt wurde die Action in Dschidda durch eine atemberaubend schnelle Rennstrecke, die keinen Raum für Fehler erlaubt.

Wer hat eigentlich bei den, wir nennen sie mal salopp Wüstenrennen am meisten Erfolg gehabt? Ein Blick in die Siegerlisten der WM-Läufe von Bahrain, Abu Dhabi, Katar und Saudi-Arabien zeigt – hier setzen sich in der Regel erfahrene Piloten durch.

Nur selten kam es zu einem Überraschungssieg, so wie beim Grand Prix von Sakhir 2020 mit Sergio Pérez und Racing Point.



Wie sich die Action dieses Mal entwickelt, das verfolgen Sie am besten mit unserem beliebten Live-Ticker, wenn wir uns am Samstag zum Qualifying und am Sonntag vom Rennen melden. Natürlich haben wir für Sie weiter unten auch die wichtigsten Fernsehtermine zusammengefasst.





GP-Sieger im Mittlern Osten

Bahrain

2004 Michael Schumacher (Ferrari)

2005 Fernando Alonso (Renault)

2006 Fernando Alonso (Renault)

2007 Felipe Massa (Ferrari)

2008 Felipe Massa (Ferrari)

2009 Jenson Button (BrawnGP)

2010 Fernando Alonso (Ferrari)

2011 kein Grand Prix

2012 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2013 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2014 Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 Nico Rosberg (Mercedes)

2017 Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 Sebastian Vettel (Ferrari)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Sergio Pérez (Racing Point)

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 Charles Leclerc (Ferrari)

2023 Max Verstappen (Red Bull Racing)



Abu Dhabi

2009 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2010 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2011 Lewis Hamilton (McLaren)

2012 Kimi Räikkönen (Lotus)

2013 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2014 Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 Nico Rosberg (Mercedes)

2016 Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2021 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2022 Max Verstappen (Red Bull Racing)



Katar

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)



Saudi-Arabien

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 Sergio Pérez (Red Bull Racing)





Saudi-Arabien-GP im Fernsehen

Freitag, 17. März

08.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

08.30: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

09.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

11.30: Sky Sport F1 – Warm-Up: Das Motorsport Spezial

12.50: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Bahrain 2023

14.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.30: Erstes Training

16.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

18.00: Zweites Training

18.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

19.30: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

20.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

22.30: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

23.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

23.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 18. März

07.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Top 10: Drivers behaving badly

11.00: Sky Sport F1 – Villeneuve & Pironi

12.45: Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2022

13.00: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

14.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain 2023

14.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.30: Drittes Training

17.30: ORF1 – Vorberichte zum Abschlusstraining

17.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00: Qualifying

19.00: ServusTV – Analyse Qualifying

19.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

20.30: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

21.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

21.30: Sky Sport F1 – Top 10: Crazy finishes

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain 2023

23.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 19. März

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

10.30: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

11.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

11.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2022

14.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Türkei 2006

16.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

17.30: Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

17.40: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Rennen

17.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.00: Grosser Preis von Saudi-Arabien

19.40: ORF1 – Motorhome

19.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

21.00: Sky Sport F1 – Vettel: More than a Champion

22.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

22.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.55: ServusTV – Das Rennen







Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0