Jost Capito: So steht es 2023 wirklich um Williams

​Gut zwei Jahre lang arbeitete Jost Capito als Teamchef des englischen Traditionsrennstalls Williams. Im Dezember 2022 teilte das Team mit, dass der Deutsche gehe. Capito schätzt die Lage von Williams ein.

Im Dezember 2022 packte Jost Capito bei Williams seine Sachen, der frühere Weltmeistermacher von VW in der Rallye-WM wurde als Teamchef von James Vowles ersetzt. «Intern war immer klar, dass ich nur eine begrenzte Zeit bleiben würde», sagt der Neunkirchener. «Als ich zu Williams kam, habe ich den Briten klargemacht – ich mach das zwei Jahre lang, maximal drei.»

«Wir haben in dieser Phase die Grundlage geschaffen, um Williams wieder nach vorne zu bringen», so der 64-jährige Capito gegenüber unseren Kollegen von Sky. «Es war das Beste für das Team, nun einen jungen Teamchef zu bringen, der den Rennstall zehn Jahre oder mehr führen und weiter aufbauen kann.»

Für Capito ist sein Nachfolger James Vowles «eine hervorragende Wahl. Ich habe das ausführlich mit den Rennstallbesitzern besprochen und pflichte ihnen völlig bei – James ist für diesen Posten der richtige Mann.»

Die Saison 2022 ist nicht nach Wunsch verlaufen, Williams wurde WM-Letzter. Capito sagt: «Wir konnten im vergangenen Jahr nicht alle Verbesserungen wie gewünscht umsetzen, denn das hätte eine Veränderung der Kühler-Konfiguration erfordert. Wir mussten einen Kompromiss eingehen. Das ist beim 2023er Williams nicht mehr so. Wir haben uns gewisse Ziele gesetzt, was die aerodynamische Leistungsfähigkeit angeht, und die haben wir erfüllt.»



«Es ist klar, dass Williams noch nicht so weit ist, ein Top-Auto zu bauen, aber der Rennstall bewegt sich in die richtige Richtung. Ich bin überzeugt, dass Williams damit einen Schritt nach vorne machen kann.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0