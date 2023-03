Weltmeister Max Verstappen: «Ein hartes Stück Arbeit»

​Der 36-fache GP-Sieger Max Verstappen hat vor einem Jahr den Grossen Preis von Saudi-Arabien gewonnen. Vom guten Saisonstart in Bahrain lässt sich der Niederländer nicht in falsche Sicherheit wiegen.

Der Mittlere Osten ist seit gut einem Jahr in fester Hand von Max Verstappen: Der Red Bull Racing-Star gewann in Saudi-Arabien 2022, in Abu Dhabi 2022 und dann auch in Bahrain 2023.

Beim WM-Auftakt 2023 auf dem Bahrain International Circuit war Red Bull Racing klar am besten – mit solidem Speed und einem Chassis, das behutsam mit den Reifen umgeht.

Aber nach seinem 36. Sieg in der Königsklasse hat Max Verstappen gesagt: «Wir lassen uns keinen Moment in falsche Sicherheit wiegen. Klar haben wir uns über das Ergebnis gefreut, aber es war ein hartes Stück Arbeit, annähernd die Form der Testfahrten wiederzufinden; und es wird ebenso ein hartes Stück Arbeit sein, in Saudi-Arabien die Nase vorn zu haben.»

«Dschidda ist eine komplett andere Rennstrecke als Bahrain, hier kommt auf auf die Highspeed-Qualitäten des Autos an in diesen schnellen Bögen. Ich glaube, dafür sind wir gut aufgestellt.»

«Ich bin gespannt, wie sich die Änderungen an der Strecke auswirken werden. Es ging vor allem darum, dass wir eine etwas bessere Sicht erhalten – denn einige Stellen waren schon ziemlich haarig.»



«Ich mag die Strecke, sie ist sau-cool und bietet für einen Strassenkurs erstaunlich viel Haftung.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0