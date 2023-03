Damon Hill zu Lewis Hamilton: «Das hilft doch nicht»

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton versteht die schwierige Situation, in welcher sich Mercedes derzeit befindet. Aber er kann das Verhalten von Superstar Lewis Hamilton nicht ganz verstehen.

Lewis Hamilton stellt sich normalerweise gerade in harten Zeiten vor sein Team, umso erstaunlicher, was er nach dem WM-Auftakt in Bahrain gegenüber Radio 5 von BBC zu sagen hatte: «2022 gab es gewisse Dinge, die ich dem Team dargelegt habe. Ich habe über die Mucken des letztjährigen Wagens gesprochen. Ich habe im Laufe meines Lebens so viele Autos bewegt, ich weiss, was ein Rennwagen braucht. Und was er eben nicht braucht.»

«Es geht um Verantwortung. Es geht darum, dass sich jemand hinstellt und sagt – weisst du das? Wir haben dir nicht zugehört. Wir sind nicht, wo wir sein wollen, und wir haben viel Arbeit.»

Diese Sätze haben Damon Hill zum Staunen gebracht. Der 22-fache GP-Sieger, 1996 Formel-1-Weltmeister mit Williams, sagt zur Kritik des Rekord-Champions Hamilton um Podcast F1 Nation: «Lewis hat ein Problem klipp und klar angesprochen. Er findet, man habe ihm nicht zugehört. Aber das hilft doch nicht. Das erzeugt nur weiteren Druck.»

«Die Leute dort wissen, dass sie ein Problem haben und es lösen müssen. Toto Wolff sagt ja auch: ‘Dies ist eine Gelegenheit für uns zu beweisen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Dies ist eine Chance zu zeigen, wozu wir wirklich fähig sind.’»



«Ich glaube, nur ein Narr würde Mercedes abschreiben. Aber ich glaube, das grundlegende Problem liegt im Konzept dieses Fahrzeugs. Es fällt einfach auf, dass nur noch Mercedes diesen extremen Weg geht, alle anderen Rennställe haben in Sachen Seitenkästen die Lösungsansätze von Red Bull Racing oder Ferrari gewählt. Daher komme ich zum Schluss, dass mit dem Mercedes etwas Fundamentales nicht stimmt.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0