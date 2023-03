Fernando Alonso (Aston Martin): «Erst der Anfang»

​Der 41-jährige Spanier Fernando Alonso hat mit seinem Aston Martin-Rennwagen beim WM-Auftakt von Bahrain brilliert – Rang 3. Der zweifache Formel-1-Champion sagt, was weiter von den Grünen zu erwarten ist.

Fernando Alonso ist ein Phänomen: 20 Jahre nach seinem ersten Besuch auf einem Formel-1-Siegertreppchen, in Malaysia 2003 mit Renault als Dritter, hat der inzwischen 41 Jahre alte Asturier seinen 99. Podestplatz errungen, beim WM-Auftakt von Bahrain, ebenfalls als Drittplatzierter.

Die fahrerischen Qualitäten von Fernando Alonso stehen ausser Frage, aber dass Aston Martin ein solcher Schritt nach vorne gelingen würde, das hätten sich selbst Fans der britischen Traditionsmarke kaum träumen lassen.

Die Frage ist nun: Wie geht das weiter? Der 32-fache GP-Sieger Alonso ist realistisch und angestachelt zugleich. «Wir müssen einige Rennen abwarten, um ein klareres Bild zu erhalten. Ich will herausfinden, wozu dieses Auto auf ganz verschiedenen Arten von Rennstrecken fähig ist.»

«Auf der anderen Seite ist das erst der Anfang. Denn was wir in Bahrain auf die Bahn gebracht haben, das ist ein Basismodell. Ich weiss, was da noch alles an Entwicklungen kommt, und das stimmt mich sehr zuversichtlich.»

«Ein Team wie Red Bull Racing, das im vergangenen Jahr ein hervorragendes Auto hatte, kann es sich leisten, das bewährte Konzept konsequent fortzusetzen. Wir waren in einer anderen Lage. 95 Prozent des 2023er Fahrzeugs sind komplett neu. Wir haben mehr zu lernen, aber wenn wir das tun, dann werden wir auch mehr aus dem Wagen holen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0